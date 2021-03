Gaming Story (Ep 32) : que faire pour hisser le gamin au rang d’industrie lucrative ?

Partagez 3 Partages

Le gaming en Tunisie ne s’est pas encore hissé au rang d’industrie. Ce secteur fait face à plusieurs obstacles, notamment l’éparpillement des acteurs qui peuvent contribuer à son développement suivant une stratégie commune.

Invitée du 32e épisode de Gaming Story, Samia Chelbi, enseignante universitaire et experte en ingénierie de formations créatives et numériques, avance que la Tunisie devrait s’inspirer des modèles déjà existants dans les pays qui profite, aujourd’hui, de cette industrie pour appuyer la machine économique.

Elle affirme que, pour pousser le secteur du gaming à devenir une industrie lucrative à part entière, il faut d’abord penser à unir et conjuguer les efforts des secteurs public et privé et ceux de la communauté des jeux vidéo.

« Pour réussir ce rapprochement, il faut surtout aligner les différentes visions et adopter un même discours », note Samia Chelbi assurant que cette industrie jouit d’une innovation, d’une évolution et d’un dynamisme inégalés.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

NJ