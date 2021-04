Gaming Story (Ep 33) : les secrets d’un professionnel pour devenir un streamer qualifié

Partagez 0 Partages

Les passionnés de gaming ne se limitent pas à jouer à des jeux vidéo. Certains se filme et diffuse en temps réel sur des plateformes spécialisées – Twitch et Youtube, entre autres – alors qu’ils sont en train de s’adonner à cette passion. Ce sont des streamers.

Certains streamers ont fait de cette activité une profession à part entière. Le gaming est, en effet, devenu une industrie très lucrative dans plusieurs pays. Grâce à leurs spectateurs les streamers gagent de l’argent, souvent sous forme de donation mais aussi par le biais des marques qui peuvent accorder des budgets de sponsoring pour les streamers les plus populaires. Le marché est, d’ailleurs, de plus en plus compétitif.

Pour en parler, Spoot a invité dans ce 33e épisode de Gaming Story un professionnel du secteur : Ali Jardak, alias D0wn. Il est, notamment, revenu sur les différentes étapes qu’il a dû franchir pour devenir un streamer professionnel sous contrat avec la plateforme internationale, Nemo, et a livré plusieurs recommandations pour réussir à l’international, en basant sur sa propre expérience.

Ali Jardak a, également, exposé les différents obstacles auxquels un streamer peut être confronté – la monétisation du contenu qu’il produit, en particulier -, et ce en dressant, aussi, un comparatif entre les différentes plateformes dédiées à cette activité.

L’interview est disponible sur SoundCloud.

N.J.