Gaming Story (Ep25) – Aymen Soufi, de banquier d’affaires à gaming entrepreneur

Partagez 2 Partages

De banquier d’affaires, Aymen Soufi s’est converti en un gaming entrepreneur. Invité de ce 25e épisode de Gaming Story powered by GlobalNet, il nous raconte son parcours et sa conversion professionnelle, fruit d’une rencontre avec un pionnier des jeux vidéo en Tunisie, Walid Sultan Midani.

« J’ai grandi avec Super Nintendo et PlayStation, mais je n’ai jamais imaginé que j’allais faire ce métier. Je rêvais de devenir banquier d’affaires, puis un concours de circonstances m’a encouragé à se lancer dans cette aventure », a avancé Aymen Soufi.

Il a suffi d’une rencontre avec Walid Sultan Midani, le fondateur du studio de jeux vidéo Digital Mania. Une collaboration sur un premier projet a, en effet, ouvert la porte à une association plus ambitieuse entre les deux jeunes hommes.

« Après que Walid m’a parlé du jeu Warshmallows, j’ai pressenti une opportunité et c’est ainsi que j’ai tronqué mon costume de banquier pour un T-Shirt Metallica », a-t-il ajouté avec enthousiasme.

Une décision que le jeune entrepreneur ne semble pas regretter malgré d’innombrables obstacles aussi bien à l’échelle locale qu’internationale.

Interpellé sur le prix de l’Audience Choice Award 2020 du « Nordic Games Discovery Contest » que le jeu Warshmallows a remporté, Aymen Soufi a déclaré : « Nordic Games Discovery Contest fait partie des compétitions les plus prestigieuses à travers le monde en décernant plusieurs prix, par section. Le jeu tunisien Warshmallows a remporté à Malte, le prix spécial du public. Cette récompense nous permet de passer à la vitesse supérieure. Il s’agit d’un excellent levier pour négocier avec les publisher, choisir la plateforme adéquate etc. »

Rappelant les spécificités de ce jeu développé par le studio indépendant Digital Mania, il précise : « Warshmallows est un jeu d’action 2D qui oppose plusieurs joueurs. Contrairement à la plupart des jeux vidéo, assez difficiles à maitriser, notre jeu peut être accessible à la plupart des joueurs ».

Concernant la décision de publier le jeu à l’étranger, Aymen Soufi a expliqué : « Il s’agit d’une décision politique de la part du gouvernement Maltais qui vise à attirer les concepteurs de jeux vidéo pour faire du pays un hub pour l’industrie du gaming. Il s’agit également de faciliter les levées de fonds avec les publishers ».

Il a évoqué, dans ce sens, les contraintes liées à la convertibilité des devises. « Pour remédier à ce problème, nous avons créé une filière sur place pour pouvoir payer des employés étrangers (de l’équateur, du Mexique et d’Italie) qui travaillent avec nous », a-t-il indiqué.

« Beaucoup de gens nous ont fait confiance comme des cabinets internationaux et le gouvernement maltais, ce qui nous a facilité l’accès à des ressources, des studios et des marchés. Il faut juste tenir le coup et croire fermement en ses objectifs » a conclu Aymen Soufi.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar