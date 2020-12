Gaming Story : les méthodes agiles et l’UML dans le développement des jeux vidéo

Partagez 0 Partages

Dans ce 22e épisode de Gaming Story, Makrem Zouaghi, Senior Game Developpement, nous parle des processus de développement des jeux vidéo, à travers les principaux langages informatiques utilisés comme SCRUM, ainsi que les méthodes agiles et l’UML. Ces langages vont-ils nous servir dans notre future vie professionnelle ? Sont-ils compatibles avec le système éducatif tunisien ?

« Quand on parle de méthode de développement, cela se traduit par la façon la plus simple et la plus rapide de concevoir un produit pour la présenter au client qui sera par la suite satisfait. Les méthodes Agiles et SCRUM ne sont pas des logiciels très compliqués. Ces derniers peuvent se subdiviser en de toutes petites itérations et permettent de travailler aussi bien avec des grandes que des petites équipes » souligne Makrem Zouaghi.

De ce fait, Agile consiste, selon le spécialiste, «à séparer le travail en deux sous modules (itérations) à qui l’on donne l’effectif et le temps nécessaires. À travers cette méthode, on arrive à optimiser les ressources car qui dit jeu vidéo, dit logiciel informatique qui va nécessiter une l’organisation de sa production ». Il précise que pour chaque feature » ou itérations, il faut tout d’abord découvrir le problème, le schématiser à travers un «design», avant de passer au développement et enfin au test.

Dans la seconde étape, le logiciel SCRUM réorganise la liste de ces itérations « Backlog » qui sont modifiées en «Sprint » qui serviront aux tests et au debugage. Il s’agit des deux points principaux d’un projet SCRUM.

Makrem Zouaghi en profite pour évoquer les principaux problèmes auxquels font face les jeunes étudiants. « Nous avons d’excellents profils de stagiaires, seulement dès qu’on les introduit dans la chaine de production, ils n’arrivent pas s’intégrer facilement et là, on revient aux lacunes liées aux softs-skills qui sont absents des programmes de l’enseignement étatique. C’est l’entreprise qui se charge alors de rapprocher l’équipe en organisant des team building… », relève le spécialiste.

Dans la seconde partie de cette émission, Walid Tanazefti, UI/UX designer chez DigitalMania, nous explique le concept d’interface ergonomique et de design dans les jeux vidéo.

Pour démontrer la différence entre l’UI et l’UX, Walid prend l’exemple de l’iceberg qui à travers sa face visible, représente l’interface (User interface). La partie cachée qui englobe tout le travail s’appelle l’ «User experience». L’UX passe à travers cinq étapes qui sont l’identification des besoins et de la problématique du joueur à travers un questionnaire. Ensuite, on passe à l’analyse de données pour arriver au « End User » qui consiste à l’expérience visuelle à laquelle le joueur souhaite arriver.

« La prochaine étape consiste à réunir l’équipe pour effectuer un brainstorming et faire sortir un sketch ou l’ «EDIT» par rapport au projet qui donnera naissance à une maquette ou Wireframe. A partir de là, l’UI designer et l’UX designer travailleront ensemble avant de passer à l’étape de test ; sachant qu’au-delà du développement, l’UX/UI designer procède régulièrement à des tests, après les retours d’expérience utilisateur, en procédant à des changements dans les interfaces», indique Walid Tanazefti.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Yosra Nouar