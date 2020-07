Gaming Story : quel smartphone pour les jeux vidéo ?

Partagez 0 Partages

La démocratisation des smartphones conjuguée avec l’évolution des technologies de télécommunications mobiles a boosté le gaming. Les amateurs de jeux vidéo ont adopté facilement ce terminal mobile sans pour autant délaisser leurs consoles ou PC gaming, pour les plus fanatiques. Les performances de ces appareils ne sont pas les mêmes et certains gamers demeurent intransigeants quand il s’agit de la réactivité et du rendement des terminaux qu’ils utilisent. Quels sont donc les meilleurs smartphones gaming ?

Pour en parler, nous avons invité dans ce 13e épisode de Gaming Story, le journaliste high-tech, Tarek Mrad.

Notant que l’apparition des premiers smartphones gaming remonte à 2017, Tarek Mrad a affirmé que le retour, en 2020, vers la spécialisation dans le secteur des nouvelles technologies a contribué à la confection de téléphones intelligents orientés gamers.

Ces téléphones se distinguent, notamment, par leurs performances et la robustesse de certaines de leurs composantes. Il a précisé, dans ce sens, que les gamers devraient se focaliser sur deux grandes familles de critères dans leur choix d’un smartphone : la performance et l’écran.

En termes de performances, il a évoqué la topologie de processeur et la capacité de stockage de l’appareil en ROM et en RAM.

Côté écran, il a souligné les qualités des écrans OLED, réactivité et temps de rafraichissement.

Tarek Mrad a dressé une liste des meilleurs modèles de smartphones gaming, actuellement, disponible sur le marché.

Selon notre invité, l’Asus Rog phone 2 demeure imbattable dans la catégorie haut de gamme.

Cependant, les autres marques telles que Samsung, Oppo ou encore Xiaomi, délivrent, aussi, des appareils d’une bonne performance pour les gamers, notamment la famille A20 de Samsung ou encore le FindX 2 de Oppo.

Pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix, Tarek Mrad a recommandé trois modèles : le Samsung Galaxy A71, le Xioami Remdi K20 et le Oppo Reno 2.

Il a, par ailleurs, déploré l’indisponibilité des OnePlus sur le marché tunisien.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Vous pouvez consulter les reviews de Tarak Mrad sur sa page Facebook Techtech.

Nadya Jennene