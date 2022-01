GIZ –  Appel à candidature pour la création de podcats sur la transformation digitale

Partagez 26 Partages

Si vous aimez les podcasts, et vous rêvez un jour de lancer votre propre émission podcast, mais vous n’avez aucune idée par où commencer ? ‘Podcast Studio Lab’ est fait pour vous !

Mis en œuvre par GIZ Tunisie dans le cadre du projet « Digital4Reforms » du Centre de Transformation Digitale en Tunisie pour le compte du Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), ce programme d’accompagnement permettra aux amateurs de podcats de créer et lancer leurs propres émission dans le domaine de la transformation digitale et des nouvelles technologies.

Il s’adresse à toute personne qui souhaite partager sa perspective unique et ses idées créatives liées au domaine de la tech. Pour plus d’informations sur cette activité, merci de visiter ce lien.

Pour postuler : https://buff.ly/3FZIMeS

La deadline de dépôt des candidatures a été fixée au 19 janvier 2020.

D’après communiqué