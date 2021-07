Global Cybersecurity Index 2020 : la Tunisie grimpe de 31 places en deux ans

Partagez 0 Partages

La Tunisie s’est placée 45e à l’échelle mondiale avec un score de 86,23 points dans le classement Global Cybersecurity Index 2020, progressant ainsi de 31 places par rapport à 2018.

Le Global Cybersecurity Index est, rappelons-le, une initiative de l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour faire progresser la compréhension collective des enjeux de la cybersécurité.

L’édition 2020 « révèle que la cybersécurité est un problème de développement et qu’il est urgent de combler le gap croissant en terme de cybercapacité entre les pays développés et les pays en développement en encourageant le perfectionnement et le renforcement des compétences (…) en allant aux racines et en renforçant les capacités en termes d’infrastructure numérique, de compétences numériques et de ressources », soutient la directrice Bureau de développement des télécommunications de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin.

En haut de la liste de cet indice se placent les États-Unis avec un score complet de 100 points. Viennent ensuite la Grande Bretagne et l’Arabie Saoudite avec 99,54 points, puis l’Estonie avec 99,48 points.

L’Égypte se place 23e à l’échelle mondiale et première en Afrique du Nord devançant la Tunisie avec 95,48 points. Notre voisin marocain est 50e à l’échelle internationale et troisième en Afrique du Nord avec 82,41 points. L’Algérie est, elle, loin derrière. Le pays se place 104e à dans cette liste de 182 pays avec un score de 33,95 points. Il est cependant quatrième en Afrique du Nord. La Libye est, de son côté, 133e à l’échelle mondiale avec un score de 28,78 points et cinquième en Afrique du Nord.

Dans le classement établi spécialement pour le monde arabe, la Tunisie figure en 6e place. Elle est devancée par l’Arabie Saoudite (1ère), les Émirats arabes unis (2e), Oman (3e), l’Égypte (4e) et le Qatar (5e).

Le rapport du Global Cybersecurtiy index avance que la sensibilisation demeure essentielle afin de maintenir en alerte les citoyens, les entreprises, et les organisations notant en particulier que les gouvernements doivent s’assurer que tous les utilisateurs sont conscients des risques auxquels ils peuvent être exposés.

Nadya Jennene