Global Game Jam 2020 : CDL, Level1 et TT cherchent à créer de nouveaux studios tunisiens

Global Game Jam 2020 est le plus grand événement dédié au développement des jeux vidéo dans le monde. Il est organisé dans plusieurs pays simultanément. En Tunisie, cet évènement a eu lieu du 31 janvier au 2 février dernier à la Cité de la Culture de Tunis. Hébergé et organisé par le Creative Digital LAB du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), l’édition tunisienne de ce Global Game Jam a été soutenue par Tunisie Telecom. L’opérateur a pris en charge via l’incubateur/coworking space/Fab Lab, Level1, les projets des finalistes afin qu’ils puissent peaufiner leurs jeux et les publier sur les différents stores.

Pour en parler Mohamed Nabli (alias Spoot), a invité Anoir Bennour, Manager au Creative Digital LAB du CNCI et Riadh Bouslama, CEO du Level 1 à la nouvelle émission produite par StreamingHD/THD.tn et diffusée sur JawharaFM : Gaming Story sponsorisée par GlobalNet.

«Cette manifestation a permis en 2019 de produire plus de 9000 prototypes de jeux vidéos fonctionnels dans le monde. Sur 3 jours, les professionnels, les débutants et les amateurs du développement de jeux vidéos se rencontrent puis forment des équipes. La mission de chaque groupe est alors de créer un jeu selon le thème annoncé le premier jour de l’évènement par l’association Global Game Jam. Ces équipes auront 48 heures chrono pour le développer puis l’envoyer à l’association qui décidera au terme de la compétition des finalistes retenus», a déclaré Anoir Bennour.

Il a noté, également, que de nouveaux studios de développement de jeux vidéos avaient vu le jour en Tunisie grâce aux anciennes éditions du GGJ. Les différentes parties prenantes ont pu se rencontrer et se connaître pour créer un business autour de leur passion.

« Nous œuvrons pour que ces GGJ en Tunisie rassemblent le plus grand nombre possible de passionnés de gaming et multiplier des events similaires », a-t-il indiqué.

M. Bennour a, par ailleurs, expliqué les raisons pour lesquelles l’équipe organisatrice a changé légèrement le concept du GGJ en intégrant des masterclasses et des workshops pour les passionnés et amateurs qui souhaitent se professionnaliser dans le gaming en ramenant des noms prestigieux au niveau national et International. L’équipe a même travaillé sur le volet logistique en facilitant le transport des participants depuis les régions, notamment Sousse.

«Nous accordons beaucoup d’importance à la continuité des projets issus du GGJ, c’est pourquoi nous nous sommes mis d’accord avec Tunisie Telecom pour que les prix ne soient pas sous forme d’argent liquide ou de cadeaux, mais plutôt sous forme d’accompagnement chez Level1 pour voir, pourquoi pas, de futurs studios de gaming en Tunisie», a souligné M. Bennour.

Pour sa part, le CEO de Level1, Ryadh Bouslama, est revenu sur l’évènement dont il est partenaire ainsi que “Retrogaming Tunisie” : «Les jams en Tunisie étaient désorganisés et on trouvait dans chacun des évents une cinquantaine de personnes. C’est pourquoi on a décidé de regrouper les efforts et ramener tout le monde dans un même endroit pour améliorer la qualité des proof of concept. Et en voyant que l’édition de cette année allait être hostée par le CDL et vu que Tunisie Telecom est un sponsor de l’event, nous avons alors proposé dans le cadre d’un futur programme de partenariat entre Level1 et TT dans l’hébergement des Startups, d’accompagner les finalistes du GDJ pour qu’ils terminent et perfectionnent leur jeu».

Walid Naffati