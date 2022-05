GlobalNet et Treetronix présentent les cas d’usage de la nouvelle solution d’irrigation intelligente Xtre

Partagez 29 Partages

En partenariat avec l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), GlobalNet a organisé lundi 9 mai une expo-conférence intitulée « Les solutions numériques et technologies innovantes pour une agriculture moderne ».

Les cas d’usage de la solution d’irrigation intelligente Xtree

Sous l’égide du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime et du ministère des Technologies de la communication, cet événement a réuni les opérateurs spécialisés du secteur (agriculteurs, pépinières et entreprises d’agriculture) ainsi que les startups Agritech.

Cette rencontre a été une occasion pour GlobalNet à travers sa collaboration avec la startup Treetronix, de présenter des cas d’usage de la nouvelle solution d’irrigation intelligente Xtree qui utilise les technologie IOT LoraWan.

1er réseau IOT Public dédié aux objets connectés, fruit d’une collaboration entre 3S GlobalNet et Tunisie Telecom

A travers cette initiative, GlobalNet a pour objectif de fournir aux startups spécialisées dans l’Agritech une plateforme et connectivité IOT LoraWan pour leur permettre de tirer profit de ce réseau dédié aux objets connectés et de développer les applications métier « SAAS » qui faciliteront et optimiseront le travail des agriculteurs.

En effet, ces derniers auront accès à une solution clé en main leur permettant de bénéficier d’une vue globale des paramètres environnementaux de leurs parcelles agricoles afin d’en optimiser et automatiser la gestion (arrosage automatique, besoins en engrais…).

Communiqué