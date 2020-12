GlobalNet lance des offres IoT et Internet dédiées aux startups et gaming

Partagez 25 Partages

Le fournisseur de services internet, GlobalNet, lance prochainement deux offres phares qui adressent le secteur du gaming en Tunisie et l’écosystème des startups. Nabil Zakraoui, directeur Presales et Produits et Amine Achour, directeur d’Exploitation chez GlobalNet nous en disent davantage dans ce 27e épisode de Gaming Story sponsored by GNet.

Amine Achour a affirmé que les formations en Game Dev que le FSI avait lancé en mars dernier pour les gameurs et dû suspendre à cause de l’éclatement de la pandémie Covid-19, allaient reprendre prochainement notant le succès des premières sessions organisées.

Soulignant que les gamers ont, essentiellement, besoin d’une très bonne connexion internet, il a ajouté que GlobalNet comptait continuer à migrer vers des débits plus importants sur les segments VDSL et FTTH.

Il a assuré, dans ce sens, que le FSI travaillait en étroite collaboration avec l’opérateur historique Tunisie Telecom pour garantir une couverture FTTH à plus grande échelle et ainsi répondre aux besoins des consommateurs plus gourmands en ressources internet.

Nabil Zakraoui a, lui, précisé que GlobalNet envisageait le lancement prochain de deux packs l’un dédié aux gamers et l’autre aux startups.

Le premier pack inclut des serveurs dédiés aux gamers avec des ressources virtuelles à la demande (SPU, RAM et stockage SSD…) « qui se marient avec la bande passante en upload et ce soit que ce soit dans le cadre d’une offre VDSL ou FTTH ».

« Cela permettra aux gamers d’avoir accès à une meilleure expérience gaming et une fluidité de jeux meilleure », a indiqué Nabil Zakraoui au micro de Mohamed Ali Nabli, a.k.a Spoot.

La deuxième offre dédiée aux startups consiste en un pack IoT pour les structures qui souhaitent développer des solutions autour des objets intelligents. « Ces packs sont donnés à titre gracieux ».

« Nous avons déployé une centaine de gateways IoT dans les principales villes tunisiennes et chefs-lieux des gouvernorats », a annoncé Nabil Zakraoui notant que GlobalNet souhaite « être le plus proche possible des startups, importantes pour l’économie tunisienne ».

Spoot a, également, invité en deuxième partie de l’émission, la directrice Marketing de la société 3S, Hela Ben Ammar. Elle est revenue, en détails, sur les formations gratuites en Game Dev dédiées aux jeunes à la recherche d’emploi.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene