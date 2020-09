GlobalNet lance une promotion spéciale rentrée : UNO ADSL 12M à 34,900

Partagez 0 Partages

La rentrée scolaire 2020-2021 restera sans doute gravée dans les mémoires des jeunes et moins jeunes de par le contexte sanitaire particulier dans lequel elle s’est déroulée. Pour contribuer à sa réussite, GlobalNet rejoint l’effort national à travers une campagne digne de ce rendez-vous.

Fidèle à sa réputation d’entreprise citoyenne, GlobalNet l’entreprise a, d’abord, fait le choix de participer activement à la sensibilisation des élèves sur le port des masques afin de se protéger, protéger leurs familles et entourage et limiter la propagation du virus SARS-Cov-2 responsable de la pandémie Covid-19.

Ce virus n’étant pas le seul contre lequel nous devons nous battre, GlobalNet a, également, travaillé sur un usage plus sécurisé d’internet, étant – dans ce contexte de crise sanitaire – le meilleur moyen de distanciation physique et sociale, pour échanger avec les proches et amis, étudier à distance, télé-travailler…

Dans ce cadre, le fournisseur de services internet a lancé une promotion spéciale rentrée : UNO ADSL 12M à 34,900 dinars TTC (au lieu de 38,900).

Chaque souscription à cette offre promotionnelle permet de s’inscrire au tirage au sort pour gagner une Smart Band. Le tirage au Sort aura lieu le 03 novembre.

Pour plus de détails, veuillez cliquer ici.

WN