GlobalNet offre à ses abonnés une formation en développement gaming

Vous êtes passionné(e)s de développement jeux vidéo et de e-sport ? GlobalNet propose à ses abonnés, du 20 juillet au 3 août prochains, un atelier de formation 100% gratuit leur permettant de s’initier à la programmation de jeux vidéo et ce, en partenariat avec le centre de formation Advancia Training (Groupe 3S) et le média THD.

Cette initiation au coding sera assurée par Mohamed Nabli (alias Spoot), expert et passionné par l’univers du gaming. Elle se déroulera au siège de GlobalNet, à la Charguia 1, à Tunis. Par ailleurs, le développeur du meilleur projet remportera un PC offert par la marque Asus.

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur ce lien : http://forms.gnet.tn/globalnet/Formation_gaming_2022/

Une phase de présélection sur dossier sera effectuée pour chaque candidat, en marge de la formation.

Les places sont très limitées, alors à vos claviers.

