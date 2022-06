GlobalNet présente son réseau IoT au “DAIRY INNOVATION DAYS”

Partagez 0 Partages

GlobalNet participe du 14 au 17 Juin 2022, à la Medina Yasmine Hammamet, à l’événement “DAIRY INNOVATION DAYS”, en marge du salon méditerranéen de la production animale et des produits agricoles «PAMED».

Organisé par l’ICT Living Lab, géré l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et financé par l’Union Européenne, « Dairy Innovation Days » propose un programme très riche étalé sur 4 jours, avec la participation de 20 start-ups offrant des solutions TIC appliquées à la chaîne de valeur laitière.

Un workshop dédié à l’IoT et un hackathon

Les participants ont également eu accès à des démos concernant des solutions agritech, à des sessions de pitching, des échanges entre les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial et de l’industrie laitière, des rencontres B2B,…

Une occasion pour Globalnet, de présenter les cas d’usage de LoRaWAN, 1er réseau IoT (en partenariat avec Tunisie Telecom), à travers un workshop dédié, afin d’être encore plus proche des ISET et des universités.

Par ailleurs, un mini-hackathon va être organisé par le FAI le jeudi 16 juin avec pour thème l’Iot et ses différents cas d’usage à l’instar de l’éclairage public et l’irrigation intelligente.

Cet événement B2B, qui réunit des représentants de pépinières d’entreprises, technopôles, startups, universités, labos de recherche scientifique, banques, incubateurs, étudiants, accélérateurs et industriels, vise à promouvoir la coopération transfrontalière, d’accroître les capacités institutionnelles à travers des formations spécialisées et d’autonomiser l’innovation et l’entrepreneuriat.

Les « Dairy Innovation Days » sont en outre un moyen d’améliorer le transfert de technologie entre la recherche, l’agriculture et l’élevage, l’industrie et les PME dans le domaine des technologies TIC.

Le savoir-faire de globalnet au service des startups Tunsisiennes

Dans cette optique et dans le cadre du développement de l’écosystème IOT et l’encouragement des porteurs de projet innovants, Globalnet s’engage à accompagner les startups tout au long de leur processus de développement de solutions. Comment ? En mettant à leur disposition son savoir-faire, son réseau IoT ainsi que du matériel spécifique à titre gracieux, qui leur servira pour le prototypage de leur application/ solution comme des cartes Arduino, des capteurs et autres composants électroniques.

Rappelons que TRANSDAIRY est un projet d’une durée de 30 mois avec un budget de 3.8 millions d’euros dont 3.4 millions d’euros de contribution de l’Union Européenne, visant à renforcer le transfert technologique entre la recherche, l’industrie et les PME dans le domaine des technologies clés génériques « KETs : ICT & Bio/Nano Technologies » appliquées à la chaine de valeur laitière par la création de Living Labs et la consolidation des Spin-offs.

Communiqué