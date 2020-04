GlobalNet va augmenter la capacité de sa bande passante à 200 Gbps par précaution

Partagez 12 Partages

GlobalNet, deuxième acteur du marché tunisien de l’Internet fixe (si l’on compte uniquement les fournisseurs d’accès et de services internet), a mobilisé les ressources nécessaires pour absorber le pic d’activité Internet – situé entre 11h et 23h en cette période de quarantaine. Le FAI va, de nouveau et par mesure de sécurité, augmenter la capacité de sa bande passante allouée à ses abonnés en la faisant porter à 200 Gbps.

Les fournisseurs d’accès internet se sont lancés, depuis l’entrée en vigueur du confinement sanitaire général – le 22 mars 2020 – décrété pour lutter contre la pandémie du Covid-19, dans une course à l’amélioration de leurs services et l’optimisation de leurs infrastructures pour garantir des connexions de qualité et répondre aux besoins croissants en connectivité de leurs clients, et ce tant pour le divertissement que le télétravail.

Il convient également de rappeler que Tunisie Telecom a procédé à l’augmentation de la bande passante internationale et au redimensionnement du réseau de collecte Data entre les régions (lire notre article).

Intervenu lors du 5e épisode de Gaming Story sponsored by GlobalNet, le directeur général adjoint du groupe 3S (propriétaire de GlobalNet), Adel Dahmani, a indiqué que GlobalNet avait augmenté, dès le début du confinement, sa bande passante à deux reprises. Cette opération va être réitérée avec l’installation de deux cartes de 100 Gbps chacune au niveau des POP du FAI. La capacité globale du FAI passera ainsi à 200 Gbps.

Le DGA du groupe 3S a rappelé que la consommation des clients GlobalNet avait augmenté de 15% depuis le début du confinement. Le pic n’a, toutefois, pas encore atteint 60% de la capacité globale de la bande passante du FAI (lire notre article “GlobalNet met à jour ses infrastructures pour absorber les pics d’activité“). Le process de la nouvelle extension de la capacité de Gnet a été donc, activée, par mesure de sécurité.

Adel Dahmani est, aussi, revenu sur les mesures prises par GlobalNet pour assurer la continuité du service après vente. Il a noté que le FAI avait gardé ses agences ouvertes, sauf celle de la Marsa – classée zone à risque – et donc fermée sur ordre du ministère de l’Intérieur et de la municipalité de la commune. Les points de vente et les boutiques restent également ouverts, selon notre invité.

«Nous avons pris toutes les précautions sanitaires nécessaires pour garder nos boutiques ouvertes et ainsi servir nos clients ayant besoin de changer de modem en cas de problème technique ou pour migrer de l’ADSL vers la VDSL», a expliqué Adel Dahmani.

Il a ainsi appelé les gamers et les consommateurs souhaitant avoir un meilleur débit en upload à migrer vers le VDSL.

«Avec la VDSL, on peut garantir un minimum de 2Mbps en upload contrairement à l’ADSL qui reste une technologie asynchrone où le débit upload ne peut dépasser le 1 Mbps en Best Effort (donc pas de garantie sur la stabilité du débit, ndlr)», a-t-il précisé.

Notre invité a, par ailleurs, souligné que GlobalNet avait étoffé ses effectifs de 28% pour assurer un meilleur service sur la hotline expliquant que le flux d’appels avait augmenté de 35% depuis le début du confinement.

Le groupe 3S compte douze filiales (Standard Sharing Software, GlobalNet, PRO2C, Sky Industries, Advancia Training, Cyberesa, Africa Solar, Smart up, Candy Led, 3S Sicar, Sky RAY, et All). Il est considéré comme un des fleurons de l’économie numérique tunisienne. Il vise à contribuer davantage à l’accélération de la transformation digitale en Tunisie et a, d’ailleurs, obtenu, en juin 2017, une licence pour l’internet des objets.

Nadya Jennene