Gnet : formation gratuite d’initiation au développement de jeux vidéo

Le fournisseur de services internet, GlobalNet, en partenariat avec Advancia Training (centre de formation IT du groupe 3S) et THD.tn, offrent une formation gratuite en développement de jeux vidéo.

La formation sera assurée par le développeur de jeux vidéos et producteur / animateur de l’émission Gaming Story sur JawharaFM et THD.tn, Mohamed Nabli a.k.a Spoot.

Pendant deux semaines, du lundi au vendredi entre le 13 et le 24 juillet, les participants auront l’occasion d’acquérir des connaissances de base en développement des jeux vidéo.

Au menu : une initiation au moteur Unity et au langage de programmation C# pour un petit jeu tournant sur android. De quoi s’imprégner des notions de bases et ainsi avoir la possibilité de bâtir, dessus, davantage de connaissances.

Les places étant limitées, veuillez vous inscrire en suivant ce lien.

Les personnes pré-selectionnées seront soumises à un petit test pour pouvoir décrocher une place.

NJ