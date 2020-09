GOMYCODE et l’ULT s’allient pour former les étudiants aux nouvelles compétences “IT”

Partagez 0 Partages

GOMYCODE et l’Université Libre de Tunis (ULT) ont signé, mardi 22 septembre, un accord de partenariat pour les deux prochaines années permettant aux étudiants de l’ULT de suivre une formation en développement FullStack JS leur permettant ainsi d’assimiler une deuxième compétence “IT”, hormis leur compétence métier acquise au sein de l’ULT afin d’accroître leur chance d’accès à l’emploi et à l’entreprenariat.

Ce partenariat donnera droit aux ingénieurs diplômés de ULT ainsi qu’aux futurs diplômés l’accès au programme FullStack JS de GOMYCODE sans frais, le remboursement ne se faisant qu’à l’embauche de ces derniers en entreprises.

La double compétence : Nouveau passeport pour l’emploi et l’entreprenariat

Grâce à ce partenariat, GOMYCODE et l’ULT souhaitent donner aux étudiants un nouveau passeport pour l’emploi et l’entreprenariat en valorisant la double compétence très prisée des employeurs, qui y voient une façon de se démarquer avec l’apport de nouvelles compétences à une formation initiale spécialisée. Ainsi, chaque étudiant diplômé de l’ULT aura la possibilité d’acquérir en plus de sa compétence principale, une compétence double en IT. Compétences transverses, pluridisciplinarité, évolution plus rapide, capacité de management…la double compétence (2nd Skill) est devenue aujourd’hui une nécessité pour les entreprises, car ils y voient en ces profils des personnes capables d’avoir une compréhension globale des enjeux du secteur.

“Dans un monde de plus en plus globalisé, un nouveau langage universel devra nécessairement voir le jour. Le langage informatique pourrait être un bon candidat. Au-delà d’une compétence purement technique, c’est pour moi en tant que pédagogue, une structuration intellectuelle dans la construction du schéma de raisonnement. L’informatique s’appuie essentiellement sur l’algorithmie, qui elle, est avant tout un processus organisationnel ordonnant l’apprentissage, la prise de décision et l’exécution des consignes. Autrement dit, c’est un disciple utile à l’ensemble des profils d’ingénieur que nous formons et ce projet avec GOMYCODE répond parfaitement à ce besoin” – Kais Mabrouk, Directeur Général Adjoint de l’ULT.

“Les métiers d’aujourd’hui disparaissent déjà. Quelques 750.000 emplois informatiques ouvriront en Europe et que 250.000 postes seront disponibles en Afrique dans les années à venir, GoMyCode prend les devants en donnant aux jeunes tunisiens un coup d’avance sur l’avenir. Et ce partenariat avec l’ULT vient justement donner une seconde compétence tech aux jeunes tunisiens, en plus de celle étudiée à l’ULT afin de se donner tous les moyens d’accéder au marché de l’emploi ou de se lancer dans l’entreprenariat” – Yahya Bouhlel, CEO de GOMYCODE.

Mieux encore, pour les futurs entrepreneurs, cette double compétence pourra s’avérer nécessaire pour maîtriser le processus de création d’entreprise en maîtrisant le volet technologique grâce à cette formation intensive en FullStack JS dispensée par GOMYCODE.

Formez-vous aux compétences tech aujourd’hui sans se soucier des frais

Soucieux du bien-être des étudiants et de leur avenir, GOMYCODE va permettre aux ingénieurs de l’ULT de suivre entièrement le programme en FullStack JS gratuitement.

Le remboursement se fera qu’une fois l’étudiant recruté au sein d’une entreprise. Cette méthode de financement en vogue, a pour objectif de permettre aux étudiants d’avoir l’esprit tranquille et de pouvoir se concentrer sur leur formation et leur carrière.

Le programme FullStack JS de GOMYCODE

Le programme permettra aux étudiant ingénieurs et aux alumnis de l’ULT de suivre un Bootcamp FullStack JS capable de leur ouvrir de nouvelles perspectives quant à leur carrière professionnelle en maîtrisant les langages les plus innovants et les tendances : ReactJS, Redux, NodeJS, MongoDB, Express, ….

Les formations de GOMYCODE passent par beaucoup de pratique. Chaque parcours contient plusieurs projets et exercices avec un projet final. Par ailleurs, chaque étudiant sera accompagné par un instructeur de haut niveau, car une formation efficace passe par une assistance humaine. Le temps passé avec l’instructeur sera entièrement consacré au projet et aux ateliers, l’étudiant suivra le cours par lui-même sur la plateforme éducative, ludique et gamifiée de GOMYCODE.

À l’issue de cette formation intensive de 12 heures par semaine pendant 4 mois, les étudiants maîtriseront les fondamentaux du Développement Web, le Développement Front-end, le Document Object Model (DOM), Git et Github, les algorithmes et leurs éléments, les structures de données linéaires, la programmation procédurale, les algorithmes de tri et de recherche, la résolution de problèmes récursifs, les structures de données non linéaires, le Front-end avancé avec React et Redux, le back-end avec Node JS et Express, la gestion de bases de données avec MongoDB, les rest API, le modèle entité-association et le modèle relationnel, le langage de définition de données et de manipulation de données, le Data query langage (DOL) et PL/SQL et les bases de données non relationnelles.

La formation sera clôturée par une “Phase Lab”, où les étudiants devront réaliser leurs propres projets.

Communiqué