GOMYCODE lance sa Summer Academy dans sept villes tunisiennes

Après trois éditions riches en succès, la startup tunisienne GOMYCODE lance pour la première fois sa Summer Academy dans sept villes tunisiennes: Tunis, Nabeul, Sousse, Sfax, Béja, Gafsa et Gabès.

Destinée aux lycéens, aux étudiants et aux professionnels qui souhaitent profiter de l’été pour monter en compétence, la Summer Academy est un programme d’été intensif de 4 semaines orienté projet.

Durant ces 4 semaines, les personnes inscrites pourront suivre différents parcours de formation selon leur besoin: parcours en Développement web, en Développement de jeu vidéo, en Data, en Design et en Marketing digital.

Enfin, un programme Kids, destiné aux enfants âgés de 8 à 14 ans, est également prévu pour les passionnés de technologie, qui pourront créer leurs propres jeux vidéo ou leurs propres applications dans un environnement à la fois ludique et amusant.

Un environnement ludique pour maîtriser les nouvelles technologies

La méthode d’apprentissage unique de GOMYCODE basée sur l’active-learning, mêle le online et le présentiel. Grâce à une plateforme de cours en ligne, les étudiants peuvent continuer d’avancer sur leur formation là où ils le souhaitent.

Durant ces quatre semaines, ils seront également assistés par des instructeurs qui les aident en cas de difficultés et les guident dans le processus d’apprentissage. Chaque instructeur a un nombre défini d’étudiants à sa charge, ce qui permet un accompagnement personnalisé.

En parallèle, durant la Summer Academy, des workshops, des talks et des rencontres seront organisés afin de permettre aux étudiants de mieux cerner certains aspects techniques et non techniques et de mieux s’inscrire dans l’écosystème.

Développer ses compétences techniques pour créer son produit technologique

Les formations de GOMYCODE, orientées projets, poussent les étudiants à créer en 4 semaines leurs propres produits technologiques. Ils développeront des compétences techniques de programmation mais aussi des compétences humaines de communication, de travail collaboratif et d’esprit critique en rejoignant une communauté de passionnés.

Ce projet, une fois réalisé, sera présenté lors du Demo Day à un jury et aux visiteurs sous forme de “Science Fair”.

La première Summer Academy après l’expansion

Cette année 2021 a été une année marquée par l’expansion de la startup dans plusieurs villes du territoire tunisien.

En effet, après Sousse et Sfax dans les années précédentes, le réseau de GOMYCODE s’est enrichi de plusieurs hackerspaces au Centre-ville de Tunis, à El Menzah V, à Béja, à Nabeul, à Gafsa et à Gabès.

L’ouverture de GOMYCODE dans ces villes s’inscrit dans la volonté de la startup d’étendre sa présence sur l’ensemble du territoire tunisien en étant au plus près de ses étudiants.

“La proximité est un élément très important dans le modèle de GOMYCODE. Cela nous permettra d’atteindre des catégories de personnes plus variées et de les aider ainsi à intégrer l’économie du 21ème siècle. Cela participe également à développer l’écosystème du numérique dans la région d’implantation et à créer des communautés tech fortes autour de GOMYCODE” explique Amine Bouhlel Co-fondateur et Chairman de GOMYCODE.

Retrouvez nos hackserpaces:

A El Menzah V : 98 avenue d’Afrique Menzah V

: 98 avenue d’Afrique Menzah V Au Lac 1 : 1 Place Tahar Haddad, Tunis 1053

: 1 Place Tahar Haddad, Tunis 1053 Au Centre-ville : 2 rue Charles de Gaulle, 1000 Tunis, 2ème étage

: 2 rue Charles de Gaulle, 1000 Tunis, 2ème étage A Nabeul : Mezzanine ,immeuble Jasmin Medical,111 avenue Hedi Nouira, Nabeul

: Mezzanine ,immeuble Jasmin Medical,111 avenue Hedi Nouira, Nabeul A Béja : Immeuble Bedouihech, 2ème étage, rue Rahmani Mnakbi, Béja.

: Immeuble Bedouihech, 2ème étage, rue Rahmani Mnakbi, Béja. A Sousse : Avenue Yasser Arafat Immeuble Rgaya, 7e étage Sousse Sahloul 4054

: Avenue Yasser Arafat Immeuble Rgaya, 7e étage Sousse Sahloul 4054 A Sfax : 17 Avenue de la liberté, Sfax 3027

: 17 Avenue de la liberté, Sfax 3027 A Gabès : Avenue Abou Kacem Chebbi, immeuble Yassmine, 5éme étage, Gabès.

: Avenue Abou Kacem Chebbi, immeuble Yassmine, 5éme étage, Gabès. A Gafsa: 3ème et 4ème étages immeuble Anas rue Miloud place Pasteur Gafsa.

Communiqué