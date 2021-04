GOMYCODE ouvre un hackerspace au Sénégal

Partagez 0 Partages

La startup tunisienne GOMYCODE continue son expansion à l’international. Un nouveau hackerspace vient d’ouvrir à Dakar au Sénégal.

La jeune entreprise a commencé à s’exporter en 2020. Depuis, elle a ouvert des hackerspaces en Algérie, au Maroc et en France, puis dans le Moyen-Orient et en Afrique.

Avec l’ambition de combler le gap entre les formations dispensées et les profils recherchés par les recruteurs, GOMYCODE a pu former 10.000 étudiants sur de nouvelles compétences en lien avec le digital et tisser des centaines de partenariats pour ainsi être un maillon fort entre l’éducation et le marché de l’emploi.

