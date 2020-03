‘Graines d’entrepreneurs’ : des enfants-leaders pour un futur meilleur

Partagez 0 Partages

C’est en 2018 que l’Association « Graines d’entrepreneurs » a vu le jour. Son objectif : semer la culture de l’entreprenariat chez les enfants dès leur plus jeune âge.

« Nous travaillons avec des enfants d’entre 10 et 15 ans suivant un programme 100% tunisien. Durant deux ans, ils assistent à des ateliers hebdomadaires de trois heures pour apprendre à trouver une idée de projet, faire l’étude de ce projet, son business plan, identifier les partenaires et les clients potentiels, trouver le moyen de faire rentrer de l’argent, concevoir une carte visite, un site web… jusqu’au prototype », a déclaré la fondatrice de l’association, Sana Ksouri, invitée du 106eépisode de Startup Story.

Actuellement basée à la Marsa et Menzah 1 dans le Grand Tunis, l’Association « Graines d’entrepreneurs » ouvre prochainement deux antennes régionales dans les gouvernorats de Bizerte, dans le nord de la Tunisie, et Siliana dans le nord-ouest du pays. L’antenne bizertine est le fruit d’un partenariat avec l’initiative « Bizerte Smart City » et celle de Siliana verra le jour en collaboration avec le centre ELIFE, un programme de formation technologique lancé par la fondation Tunisie pour le Développement.

« C’est un grand rêve que de pouvoir changer la mentalité enracinée chez les Tunisiens, celle de se contenter d’un salaire et éviter les risques. Donner confiance aux enfants et faire évoluer le pays en transposant une nouvelle culture est ce que nous visons », a indiqué Sana Ksouri.

« Graines d’entrepreneurs » propose aujourd’hui un programme complet qui s’adapte à la routine quotidienne des enfants qu’elle accompagne, notamment leurs emplois de temps scolaires. En plus des formations et des ateliers dont les activités sont étroitement suivies par le psychologue de l’association, « Graines d’entrepreneurs » assure des visites guidées au sein d’entreprises tunisiennes à succès ou encore des salons dédiés à l’entreprenariat afin d’aider les jeunes pousses à mieux appréhender le fonctionnement de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

« C’est ainsi que nous passons de la théorie à la pratique. Inculquer une nouvelle culture implique de voir, de partager… une vingtaine de graines seront d’ailleurs en visite à la Silicon Valley aux Etats-Unis où ils auront l’occasion de découvrir l’évolution de startups qui ont réussi à se développer », a ajouté Sana Ksouri.

Nadya Jennene