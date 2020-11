En partenariat avec ​l’Atuge, l’Université centrale, Deloitte et l’ATI​, ​Graines d’Entrepreneurs fête la ​Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (SME)​, à partir du lundi 16 novembre 2020 à travers une série de webinaires.

Plusieurs entrepreneurs et dirigeants d’entreprises seront présents pour des objectifs bien précis; les échanges fructueux et le partage d’expérience.

Fortement attendue, la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat est sans doute l’un des plus grands événements annuels remarquables. Du 16 au 22 Novembre 2020, des conférences, témoignages, ateliers et concours seront mis en place pour susciter la créativité et l’envie d’entreprendre, rassemblant entrepreneurs, producteurs, créateurs, jeunes, associations et grand public.

Le 16 Novembre, se tiendra un événement en ligne intitulé “​Entrepreneuriat à travers les générations​, co-organisé par Graines d’Entrepreneurs, Atuge, Université Centrale, Deloitte et Ati.

“Cet événement a pour objectif de répandre l’esprit entrepreneurial chez les individus dès le jeune âge. Nous voulons faire en sorte que les enfants prennent l’habitude de croire en leurs plus grandes idées et de les poursuivre jusqu’à ce qu’elles soient réalisées, nous avons un objectif à long terme qui consiste à mettre en œuvre de la culture entrepreneuriale et la faire régner sur notre écosystème“. ​déclare Sana Ksouri, Fondatrice Graines d’Entrepreneurs.

En effet, cette année Graines d’entrepreneurs a voulu simplifier les notions entrepreneuriales et les rendre accessibles au grand public spécifiquement les enfants et ce à travers ​une série de conférences présentées par des speakers acteurs dans l’écosystème Tunisien cloturés par un workshop en ligne destiné exclusivement aux enfants pour échanger avec les coach Graines.

“Derrière chaque projet se cache une volonté profonde de répondre à un besoin critique de la communauté et de créer un avenir meilleur pour l’humanité”​. DéclareSana Ksouri, Fondatrice Graines d’Entrepreneurs.

Au cours de ces journées, t​rois conférences axées sur des thèmes majeurs sont proposées: