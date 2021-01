GreenWorks pour une économie verte en Tunisie

Partagez 1 Partages

A l’heure où l’économie bat de l’aile dans le contexte de la crise COVID-19, les entrepreneurs se retrouvent de plus en plus sous pression et face à de nouveaux challenges pour développer leurs projets. De nouvelles opportunités s’offrent à ceux qui prennent la route du développement durable et de l’économie verte. Le programme GreenWorks est né du désir de les appuyer et de les aider à développer leur résilience. Impact Partner et Flat6Labs joignent leurs efforts et le savoir-faire de leurs équipes pour lancer ce programme de soutien aux startups opérant dans le secteur de l’économie verte.

Pour en bénéficier, les entrepreneurs de ce secteur sont appelés à participer à la première édition en soumettant leurs candidatures en ligne sur une plateforme créée à ces fins (https://application.impactpartner.co/GreenWorks/signup) et ce jusqu’au 31 Janvier 2021.

GreenWorks se poursuivra sur les deux prochaines années et prévoit le lancement d’autres éditions qui seront annoncées à travers les réseaux sociaux de Impact Partner et Flat6Labs.

Soutenu par Hivos et IFC, GreenWorks est un programme d’accompagnement et de financement destiné aux jeunes promoteurs de l’économie verte. Il cible les startups des pays de l’Afrique du Nord, en visant particulièrement la Tunisie. L’ambition du programme est de soutenir 30 entrepreneurs qui exercent dans le secteur Green et dont les projets sont immédiatement créateurs d’emplois.

A travers ce programme, Hivos et IFC cherchent à soutenir et à développer le secteur de l’économie verte en Tunisie en s’associant avec les différents institutions et organismes pour le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs et en mettant en place des programmes de formation et d’accompagnement nécessaires à l’évolution de leurs projets. A ce titre, Ahmed Sameh, le directeur du programme GreenWorks à Hivos, affirme qu’”en tant que leader de l’Alliance des 13 membres de GreenWorks, nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de collaborer étroitement avec Impact Partner et Flat6Labs et d’autres partenaires financiers et techniques en Tunisie et en Afrique du Nord pour pouvoir soutenir les jeunes entreprises et associations dans le secteur de l’économie verte et digitale”.

GreenWorks est ainsi une belle opportunité d’accès à un programme d’accompagnement sans prise de participation et avec des dons de 30 KDT. C’est aussi la possibilité de candidater pour un investissement plus important avec Impact Partner, Flat6Labs ou avec d’autres investisseurs partenaires.

“Dans un contexte d’incertitude causée par la crise sanitaire mettant à l’épreuve plusieurs secteurs économiques, Impact Partner, en partenariat avec Flat6Labs, et avec le soutien de IFC et Hivos, mise sur les entrepreneurs tunisiens pour construire une économie plus verte, plus résiliente et plus prospère. Fidèles à notre mission de soutenir l’entrepreneuriat social pour un impact positif et durable, nous visons à travers les programmes GreenWorks et AccelerateForYouth à renforcer la création d’emplois pour les femmes et les jeunes, notamment dans les régions” précise Zeineb Fakhfakh, Managing Director d’Impact Partner.

Depuis l’adoption de la loi sur les startups, les parties prenantes travaillent à faire de la Tunisie un pôle entrepreneurial dynamique en misant sur la collaboration et la création de synergies entre elles. Georges Joseph Ghorra, Représentant Résident de la Société financière internationale (IFC) en Tunisie, ajoute à ce sujet que “la reprise économique en Tunisie passera par une croissance verte, inclusive et responsable. C’est pourquoi il est essentiel de soutenir les entrepreneurs actifs dans ce domaine à se développer et grandir afin de bâtir une économie résiliente, inclusive et durable en Tunisie. IFC est très fière de son partenariat avec Impact Partner qui soutient les entrepreneurs avec des projets liés à l’économie verte. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’initiative IFC Accelerate4Youth qui vise à soutenir l’entrepreneuriat innovant en Tunisie.”

Seulement, jusqu’à présent, le secteur de l’économie verte connaît peu ou pas d’innovation. Ce qui en fait un candidat de choix pour un projet qui vise spécifiquement à susciter de nouvelles méthodes et approches créatrices de valeur. Ce projet pilote permettra l’émergence de technologies innovantes dans le secteur de l’économie verte. Comme l’affirme Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs Tunis: “Avec tous les changements dont nous avons été témoins en 2020, Flat6Labs a plus que jamais la volonté de faire des investissements à impact. Être partenaire du programme GreenWorks avec Hivos et Impact Partner nous permet non seulement d’offrir un soutien spécifique et un apport financier aux startups opérant dans la Green Tech mais aussi et surtout d’encourager les entrepreneurs tunisiens à devenir des acteurs actifs dans la lutte contre le changement climatique.”

Plusieurs entités ont vu le jour pour accompagner plus de 600 startups créées au cours des dernières années. Cependant, une lacune persiste dans l’économie verte, une industrie qui manque toujours d’innovation dans tous les domaines. Avec un cadre juridique plus attrayant et un appétit croissant vis-à-vis des opportunités d’investissement dans l’innovation, le moment est venu pour une initiative, pilotée localement, axée sur l’alimentation durable et les technologies propres.

Communiqué