Grindr renforce sa politique de sécurité dans les pays hostiles à la communauté LGBTQ

Grindr, l’application mobile de rencontres dédiée aux homosexuels, a modifié sa politique de sécurité pour protéger ses utilisateurs vivant dans des pays à haut risque pour la communauté LGBTQ (lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer).

« Dans le cadre de son engagement continu pour la sécurité de sa communauté, Grindr a déployé de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs vivant dans des pays où ils sont exposés au danger de la culture d’homophobie, de biphobie et de transphobie », lit-on dans un communiqué de la société.

Selon ce communiqué, Grindr permet, à présent, à ses utilisateurs de :

supprimer des messages depuis une conversation

publier des photos éphémères (de la même manière que les vidéos snapchat)

En plus de ces mesures qui permettent aux utilisateurs de l’application de protéger davantage leur vie privée, Grindr a bloqué la fonctionnalité de capture d’écran afin d’éviter que les utilisateurs soient identifiés.

Grindr a également élaboré un guide holistique en six langues dans lequel il se penche sur la sécurité numérique, la sécurité personnelle et le bien-être émotionnel de ses utilisateurs.

Première application de rencontres gay dans le monde, Grindr a été fondée en 2009 aux Etats-Unis. En 2017, l’application comptait plus de 27 millions d’utilisateurs dans 190 pays et 3,6 millions d’utilisateurs actifs par jour. L’entreprise américaine a été rachetée en 2018 par Kunlun Group, une société chinoise spécialisée dans le développement et la commercialisation de jeux vidéo.

Grindr a, rappelons-le, fait face à un scandale, en août dernier, quand des chercheurs britanniques en cybersécurité ont pu désigner avec précision l’emplacement de certains utilisateurs de l’application.

