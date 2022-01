Growapp lance le premier outil gratuit d’approbation du contenu réseaux sociaux

Partagez 12 Partages

La startup tunisienne GrowApp vient de lancer «GrowappFastApprovel». Gratuit et sans inscription, «GrowappFastApprovel» est un flyer digital collaboratif pensé pour centraliser et faciliter les échanges entre le créateur de contenu et son approbateur. Il suffit d’uploader le contenu, générer un lien et les deux parties vont alors pouvoir collaborer en toute efficacité sur ce contenu avant sa publication.

Gorwapp Fast Approvel est un outil annexe à la solution mère Growapp.digital qui est lepremier calendrier éditorial collaboratif pour une gestion efficace du marketing sur les réseaux sociaux 100% «made in Africa».

Gagnez en efficacité, développez votre présence digitale

Growapp accompagne les équipes social media dans leurs tâches quotidiennes comme l’analyse du contenu déjà créé, le suivi des publications desconcurrents ainsi que la collaboration et la planification sur les réseaux sociaux.

Avec Growapp, les équipes marketing ont une expérience ludique et un management plus efficace lors de la gestion de leurs calendriers éditoriaux.

Un outil social media axé sur la collaboration et la productivité

Le rôle du community management évolue de plus en plus, aujourd’hui la gestion des réseaux sociaux est une mission tripartie ou plusieurs intervenants (Designer, CM, AocialMedia Manager, Agence, Client…) coopèrent pour animer la communauté ou créer du contenu.

Chaque post publié passe par une première phase de conception, de bref et débriefe pour finir par la diffusion sur les réseaux sociaux après une dernière validation du client ou du supérieur hiérarchique

Growapp simplifie le quotidien de tous ces intervenants en offrant un calendrier digital collaboratif pour centraliser les échanges et les rendre plus accessibles (application mobile pour la validation du contenu en écrit ou par Voice Record).

Collaborez lors de la création de contenu sur les réseaux sociaux en attribuant des tâches à votre graphiste, rédacteur publicitaire ou à tout autre membre de l’équipe et travaillez ensemble dans un seul calendrier de contenu sur les réseaux sociaux.

Growapp fait de la collaboration sur les réseaux sociaux un jeu d’enfant.

Social Media Analytics : Analysez et optimisez votre stratégie digitale

Avec Growapp, toutes les statistiques liées à vos réseaux sociaux sont disponibles en un seul endroit. Vous pouvez ainsi créer votre tableau de bord avec tous vos indicateurs de performance dans nos rapports personnalisables et téléchargeables au format PDF.

Ceci permettra à votre entreprise d’identifierles meilleures publications dans votre secteur, détecter les tendances et évaluer la performance de vos compétiteurs.

Testé et approuvé par plusieurs marques et agences

Gowapp compte aujourd’hui plusieurs clients et partenaire à travers le continent : TBWA, OZE, Flow, Kyubi, 109, Boomrang, TSA, etc. Plusieurs marques et agences publicitaires ont déjà adopté Growapp et l’utilisent quotidiennement dans la gestion des comptes sociaux.

Communiqué