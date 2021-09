GSER – La Tunisie classée 2e écosystème de la région Mena en termes de talents abordables.

Partagez 29 Partages

Le Global Startup Ecosystem Report (GSER) 2021 par Startup Genome et le Global Entrepreneurship Network a été lancé aujourd’hui à la London Tech Week. Le GSER est la recherche la plus complète et la plus lue au monde sur les startups, avec 280 écosystèmes d’innovation entrepreneuriale et 3 millions de startups analysées. Le rapport comprend un classement des 140 principaux écosystèmes dans le monde, des ventilations par continent avec des aperçus régionaux, et des articles sur les fondateurs rédigés par des leaders d’opinion et des experts du monde entier.

L’équipe Startup Tunisia (Smart Capital) a travaillé en étroite collaboration avec Startup Genome pour mettre en évidence les forces de la Tunisie par rapport aux écosystèmes mondiaux. La position de la Tunisie dans le #GSER2021.

Top 10 MENA Ecosystem in Talent & Experience- mesure les tendances à long terme sur les facteurs de performance les plus importants et la capacité à générer et à garder les talents dans l’écosystème.

Top 10 MENA Ecosystem in Funding- mesure l’innovation à travers le financement de démarrage et l’activité des investisseurs.

Top 10 MENA Ecosystem in Knowledge- mesure l’innovation à travers la recherche et l’activité des brevets.

Top 15 MENA Ecosystem in Bang for Buck- mesure le montant que les startups technologiques lèvent, en moyenne, à partir d’un tour de capital-risque.

Top 15 MENA Ecosystem in Performance-mesure la taille et la performance d’un écosystème sur la base de la valeur cumulée des startups tech créée à partir des sorties (exits) et des levées de fonds.

Création de 21 millions de dollars de valeur pour l’écosystème avec 7 millions de dollars de financement early-stage total au cours des 2,5 dernières années.

Une hub idéal, avec un accent sur l’innovation et le capital humain sont cités comme les raisons pour lesquelles une startup devrait s’installer en Tunisie.

Les secteurs de l’IA et du Big Data et des sciences de la vie sont mis en avant pour leur densité de talents, les ressources de soutien et l’activité des startups.

Startup Tunisia est une initiative nationale Tunisienne pilotée par Smart Capital. Cette action a été sponsorisée par la Banque Mondiale et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le GSER 2021 fournit des idées et des conseils aux dirigeants publics et privés sur la façon de cultiver des écosystèmes de startups florissants et de soutenir les startups locales – le moteur n°1 de la création d’emplois et de la croissance économique.

“Les entrepreneurs, les décideurs politiques et les dirigeants communautaires travaillent dur dans le monde entier pour construire des écosystèmes technologiques productifs et inclusifs qui sont des moteurs de la croissance économique et de la création d’emplois pour tous”, a déclaré JF Gauthier, fondateur et PDG de Startup Genome.

“Le rapport sur l’écosystème mondial des startups est le fondement des connaissances où nous, en tant que réseau mondial, nous réunissons pour identifier les politiques qui produisent réellement un impact économique et dans quel contexte.”

“La Tunisie entame la transformation de son écosystème startup et ce, depuis la promulgation du Startup Act. Le fait de figurer dans le rapport annuel de Startup Genome est l’un des premiers indicateurs du dynamisme de cet écosystème naissant”, a avancéAlaya Bettaïeb, Managing Director de Smart Capital, L’opérateur national de Startup Tunisia.

Consultez le rapport complet ici : https://startupgenome.com/report/gser2021

