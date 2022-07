GSMA – Enquête sur les plateformes digitales en Tunisie

Partagez 9 Partages

Dans le cadre d’un partenariat avec la GIZ, l’association des opérateurs téléphoniques, GSMA, mène une étude de recherche pour évaluer le potentiel socio-économique de l’économie de plateforme en Tunisie.

« Le modèle d’économie de plateforme crée de la valeur en réunissant les consommateurs et les producteurs, leur permettant d’interagir et d’effectuer des transactions. Ce modèle a un grand potentiel pour améliorer les processus et réduire les frictions entre les secteurs (réduction des coûts, amélioration de la qualité et augmentation de la portée). L’essor de l’économie de plateformes offre de nouvelles opportunités aux entrepreneurs informels en Afrique pour devenir plus productifs (par exemple grâce à un meilleur accès au marché), créer des emplois et finalement se formaliser.

Aujourd’hui la Tunisie compte environ 200 plateformes numériques utilisant le modèle d’économie de plateforme. Ces plateformes opèrent principalement dans les secteurs considérés comme les moteurs de l’économie tunisienne tels que :

Le Commerce électronique (e-commerce) : Dabchy par exemple est une plateforme qui s’amplifie les processus de vente et achat en ligne des vêtements usagés. Cette plateforme web et mobile permettent à ses utilisateurs de gagner un revenu supplémentaire tout en tirant parti des différentes fonctionnalités et infrastructure de la plateforme.

Le Transport et la logistique (mobilité) : Split est une solution de covoiturage conçu initialement pour les étudiants. Cette application mobile met en relation plusieurs individus partageant le même trajet tout en économisant l’argent pour le transport.

Les Services informatiques : TrustIT représente un réseau de réparateurs d’appareils électroniques. Cette plateforme permet à ses utilisateurs de se mettre en contact avec les réparateurs agréés tout en suivant en temps réel les progrès réalisés sur leurs produits.

Ces plateformes peuvent aussi améliorer l’intégration et la participation des jeunes sur marché du travail tout en offrant un potentiel salarial plus élevé, une plus grande autonomie et plus de flexibilité aux travailleurs. Dans ce sens, la GSMA (l’association des opérateurs téléphoniques) en partenariat avec la GIZ, par le biais du Mobile Innovation Hub, capitaliseront sur les meilleures pratiques de l’économie de plateforme en Afrique pour stimuler ce modèle en tant que nouvelle force commerciale et sociale dans les secteurs concernés en Tunisie : reliant l’offre à la demande, créant plus d’opportunités d’emploi, formalisant l’économie informelle et contribuant à des opportunités de travail décent.

La GSMA mène actuellement une étude de recherche pour évaluer le potentiel socio-économique de l’économie de plateforme en Tunisie. Les résultats du rapport seront présentés aux parties prenantes suivantes :

Acteurs des hubs technologiques en Tunisie ;

Innovateurs ;

Opérateurs mobiles ;

Les acteurs gouvernementaux des ministères concernés ;

Investisseurs technologiques mondiaux et locaux ;

Experts mondiaux en économie de plateforme intéressés à s’impliquer dans la région Mena

Universitaires (universités et particuliers).

Ces résultats seront également utilisés pour orienter l’assistance technique aux innovateurs concernés dans les secteurs et orienter les discussions sur les politiques sous la forme de :

Série de dialogues nationaux entre les secteurs public, privé et l’écosystème de l’innovation ;

Renforcement des capacités du secteur public ;

Assistance technique pour les innovateurs et les opérateurs mobiles.

Les réponses fournies par les contributeurs intéressés seront uniquement utilisées à des fins d’analyse générale et ne seront transmises à aucun tiers. Pour participer à cette étude, veuillez répondre au formulaire disponible ici.

Communiqué