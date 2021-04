Hack Zone est de retour dans une 9e édition en ligne

Partagez 0 Partages

Après son succès incontestable lors de ses éditions précédentes, Hack Zone revient cette année dans une 9e édition en ligne pour assurer un rendez-vous incontournable avec les passionnés de la cybersécurité en Tunisie.

Organisé chaque année depuis 2013, Hack Zone est devenu l’évènement phare de la cybersécurité à l’École Nationale des Sciences de l’Informatique.

Ce rendez-vous est assuré par la Communauté de Sécurité Informatique (CSI) dont l’objectif principal consiste à promouvoir la culture de la cybersécurité chez les jeunes étudiants à travers des sessions de formation continues et interactives.

Cet événement se déroulera le 1er et le 2 Mai 2021 en ligne où les participants pourront profiter de plusieurs activités enrichissantes. Ils auront l’opportunité d’assister à des vidéo-conférences basées sur les tendances de la cybersécurité et présentées par des experts du domaine afin de développer des problèmes complexes de sécurité informatique et de partager leurs idées et leurs connaissances avec les étudiants.

Pendant toute la nuit, il y aura le fameux hackathon de notre évènement : Capture The Flag (CTF). Les équipes participantes vont s’affronter pour résoudre des challenges de sécurité et chercher les solutions à tout prix.

Pour les non participants, il y aura des activités de divertissement parallèlement à la compétition. L’annonce des équipes gagnantes se déroulera dans la matinée du 2 Mai.

Soyez nombreux ! Restez chez vous et ne ratez pas votre chance d’assister le 1er et le 2 Mai 2021.

