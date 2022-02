Hadj Glai – La Poste tunisienne, un pionnier de la digitalisation en Tunisie

Partagez 0 Partages

Invité du 130e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, l’ancien ministre des Télécommunications Hadj Glai, nous a racontés les débuts de la digitalisation de la Poste tunisienne.

Hadj Glai est arrivé à la tête de l’Office national des postes en 1999. En cette période là, la Tunisie avait commencé à adopter des moyens de communication de plus en plus sophistiqués commençant par le déploiement des taxiphones dans les régions les plus reculées du pays, en sus des publipostes pour assurer la proximité de ces services aux citoyens. Sont ensuite arrivés les publinet. Ces centres publics offrant un accès internet à ceux qui ne disposaient pas d’ordinateurs et d’abonnements internet à domicile vont révolutionner le quotidien des Tunisiens, de nature friands de nouvelle technologie.Avec toute cette modernisation en marche, Hadj Glai a développé un intérêt particulier pour le monde de l’information. Constatant alors que la poste traditionnelle était en train de s’effondrer et qu’il était primordial de procéder à une refonte profonde du système pour la faire renaître sous un nouvel angle, il s’est entouré d’une équipe spécialisée dans la communication pour lancer le projet de la numérisation et digitalisation de la Poste tunisienne.

La technologie a joué un rôle très important dans la transformation de la Poste tunisienne. Fait marquant dans l’histoire de cet établissement ; l’introduction des services de commerce électronique durant la période la Saint-Valentin en 2001. Les équipes de la Poste avait, en effet, décidé de lancer la vente de bouquets de fleurs à l’étranger en mettant en place le service de paiement par carte E-Dinar. La poste avait noué des partenariats avec 120 fleuristes pour assurer des livraisons dans 77 pays. Un succès fulgurant qui a ensuite encouragé la Poste à proposer d’autres services aux étudiants, entre autres. L’établissement a lancé l’inscription en ligne dans les établissements universitaires ; un procédé aujourd’hui généralisé aux autres établissements scolaires.

Les équipes de Hadj Glai sont ensuite venues avec des idées encore plus innovantes. Dans l’optique de diversifier davantage les services de E-commerce et de paiement en ligne, la Poste a lancé la vente des tickets des matchs de football. Un premier partenariat avait été noué avec le Club Africain. Au total 25.000 tickets ont été vendus en cette première expérience. L’objectif était alors, selon Hadj Glai, d’éradiquer la vente au marché noir. Au fil du temps le concept s’est développé et a été adopté pour la coupe d’Afrique et par la suite pour la Coupe du monde.

Ces premiers pas dans la transformation numérique et la digitalisation ont de la Poste tunisienne un pionner de l’innovation.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud et Youtube.

Sheima Guizani