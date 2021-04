Hannover Messe – Une délégation tunisienne de l’industrie 4.0 à l’honneur

Partagez 2 Partages

L’industrie 4.0 est un défi et une véritable opportunité pour l’industrie tunisienne. A ces fins, le ministère tunisien de l’Industrie, des Energies et des Mines (MIEN) et son partenaire la GIZ Tunisie, mandatée par le ministère allemand de la coopération BMZ, ont réalisé une feuille de route afin de mettre en œuvre une initiative de transition de l’industrie tunisienne vers une industrie 4.0 intitulée « Vers une industrie 4.0 en Tunisie.

C’est dans ce contexte que le ministère, la GIZ, le tech venture builder Betacube et l’organisation TunisianStartups se sont associés afin de permettre à 12 tech providers et 11 PME Industrielles tunisiennes d‘être présents à la foire du Hannover Messe, l’un des événements les plus importants consacré à l’industrie et aux technologies.

L’édition 2021 aura lieu du 12 au 16 Avril, et se déroulera en format virtuel. Plus de 6500 exposants de 75 pays ont fait la démonstration d’une technologie d’avenir lors du salon précédent. Environ 215 000 visiteurs sont venus au parc des expositions de Hanovre pour découvrir les solutions que l’industrie 4.0, la 5G et les systèmes autonomes présentent pour leur entreprise. Les 5 jours de la Hannover Messe 2021 seront remplis de tendances, de transfert de connaissances et de collaboration intersectorielle. Pour en savoir plus sur www.hannovermesse.de.

Communiqué