Happy Rentrée by OPPO : des deals exceptionnels disponibles du 6 au 15 septembre

OPPO, la marque mondiale leader smartphones, vient de lancer en Tunisie une nouvelle campagne promotionnelle à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire. Des packs à prix avantageux de smartphones Reno5 et de la série A (A54, A74 et A94) avec des écouteurs sans fils et des mois de services de maintenance gratuits « OPPO care » sont disponibles du 6 jusqu’au 15 septembre 2021 sur la plateforme : www.oppodeals.com.

Pour découvrir les offres en ligne, le contenu des packs Reno5 et de la série A d’OPPO, ainsi que leurs prix, l’utilisateur doit passer par une interface de la promotion qui le dirigera vers un des packs choisis et un formulaire d’inscription. Il n’aura ainsi qu’à saisir ses données, passer sa commande et choisir le revendeur ou la boutique de vente la plus proche pour récupérer et payer son pack.

Cette campagne promotionnelle vise à célébrer une période très particulière en Tunisie, la rentrée scolaire et universitaire et incite par ailleurs à la connectivité et à l’usage des nouvelles technologies dans leurs actes d’achat, tout en créant des liens de fidélisation et de proximité avec les nombreux revendeurs agréés OPPO en Tunisie, outre les magasins des opérateurs téléphoniques partenaires de la marque.

Communiqué