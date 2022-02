Harcèlement sexuel sur Horizon : Facebook impose la distanciation sociale

Partagez 2 Partages

En réaction à des incidents de harcèlement entre les utilisateurs des réseaux sociaux VR de Facebook – Horizon Worlds et Horizon Venues – la firme a réagi, vendredi 4 février 2022, en imposant la distanciation sociale. Baptisée Personal Boundry, cette limite de distance empêcherait les avatars de trop se rapprocher les uns des autres pour éviter « des interactions indésirables », lit-on dans un communiqué de Facebook.

En décembre 2021, une utilisatrice de ce réseau social a signalé que son avatar avait été victime d’attouchements collectif à peine quelques secondes après avoir rejoint le réseau social, selon plusieurs médias internationaux.

Horizon Worlds et Horizon Venues sont, rappelons-le, des espaces virtuels qui permettent à leurs utilisateurs de se rencontrer via leurs avatars. Ceux-ci utilisent, en effet, des casques VR pour une immersion totale dans cet espace où en plus de rencontrer les autres utilisateurs, ils peuvent jouer ou encore assister à des évènements. Des workrooms sont, également, disponibles pour des meetings virtuels.

« Personal Boundary sera déployé dès aujourd’hui partout sur Horizon Worlds et Horizon Venues, et donnera l’impression d’une distance de près d’un mètre entre votre avatar et ceux des autres », a affirmé Facebook notant qu’il continuerait à « apporter des améliorations ».

Le Personal Boundry empêche les utilisateurs d’envahir l’espace personnel des autres. Toute tentative d’intrusion sera automatiquement bloquée par le système, a expliqué Facebook. « Nous pensons que Personal Boundary est un bel exemple du potentiel de la réalité virtuelle et sa capacité à aider les gens à interagir confortablement (…) Nous continuerons à tester et à explorer de nouvelles façons d’aider les gens à se sentir à l’aise en réalité virtuelle », a souligné la firme américaine.

NJ