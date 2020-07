Hausse de 9,5% du chiffre d’affaires du marché des télécoms (2019)

Partagez 34 Partages

Le marché des télécoms (tous secteurs et acteurs confondus) a enregistré au terme de l’année 2019 une hausse de 9,5% dans son chiffre d’affaires. Selon le rapport annuel de 2019 publié, en juillet, par l’Instance nationale des télécommunications (INT), le chiffre d’affaires du marché est passé de 2 892 millions de dinars en 2018 à 3 166 millions de dinars en 2019.

Opérateurs et fournisseurs de services internet ont enregistrés une augmentation, pour certain spectaculaire, dans leurs chiffres d’affaires. Côté opérateurs téléphonique, le fait le plus remarquable et la hausse de +75% en 2019 dans le chiffre d’affaires de Lycamobile par rapport à 2018. Ooredoo Tunisie a, lui, enregistré +15%, Orange Tunisie +6% et Tunisie Telecom +3% sur la même période, selon le rapport de l’INT.

Ooredoo Tunisie dispose de 40% du marché des télécoms (téléphonie et internet). Tunisie Telecom est deuxième avec 37%. Orange Tunisie est, lui, troisième avec 22%.

Du côté des fournisseurs de services internet, Topnet arrive en tête avec une croissance de +27% dans son chiffre d’affaires entre 2018 et 2019. Vient ensuite GlobalNet avec +24%, Hexabyte avec +22%, Ooredoo Internet +18% et Orange Internet avec +1% sur la même période.

Dans l’ensemble, le marché des télécoms a enregistré des indicateurs positifs entre 2018 et 2019. La téléphonie fixe et la data fixe ont enregistré, respectivement, une hausse de +3% et +24% par rapport à 2018. La téléphonie mobile a, elle, paradoxalement affiché une courbe décroissante. Ce segment a connu une baisse de -1% en 2019. La data mobile continue sa montée avec +31%.

Les parts de marché de ces segments se répartissent comme suit : la téléphonie mobile s’accapare presque la moitié du marché avec 43% des parts. Viennent ensuite, la data mobile avec 27%, la data fixe avec 17% et la téléphonie fixe avec 5%.

Autre fait marquant dans le rapport de l’INT : seuls Tunisie Telecom et Orange Tunisie ont enregistré une baisse de leurs chiffres d’affaires sur le segment de la téléphonie mobile (-11 millions de dinars et -19 millions de dinars, respectivement). Ooredoo Tunisie a, lui, enregistré +7 millions de dinars dans son chiffre d’affaires sur la téléphonie mobile.

En gros, sur le segment de la téléphonie mobile, Ooredoo a enregistré une évolution de +1% sur le segment de la téléphonie mobile avec 603 millions de dinars de chiffre d’affaires.

Ces concurrents – Tunisie Telecom et Orange Tunisie – ont, eux, affiché une récession de -2,5% et -5,8% respectivement.

Le MVNO, Lycamobile, revient en force avec une évolution de +88% sur la téléphonie mobile. Il a enregistré 11,6 millions de dinars de chiffre d’affaires sur ce segment.

Sur la data mobile, l’opérateur privé qatari affiche des chiffres remarquables avec +108 millions de dinars. Vient ensuite Orange Tunisie avec +61 millions de dinars et enfin Tunisie Telecom avec +39 millions de dinars.

Ooredoo dispose de la moitié des parts de marché sur ce segment. Tunisie Telecom et Orange ont, eux, 20% et 29% de parts de marché, respectivement.

En termes d’évolution, Ooredoo Tunisie se place premier avec +32%. Viennent, ensuite, Orange Tunisie et Tunisie Telecom avec, respectivement, +30% et +27%.

Côté téléphonie fixe, Tunisie Telecom demeure imbattable en termes de parts de marché. L’opérateur public s’accapare 89% du segment. En 2019, il a enregistré 151 millions de dinars de chiffre d’affaires sur le fixe et une évolution de +2,3%.

Cependant, l’évolution la plus spectaculaire est observée chez Ooredoo. L’opérateur – portant détenteur de 2% du marché – a affiché une évolution de +77% par rapport à 2018.

Orange, deuxième plus gros acteur sur ce segment après Tunisie Telecom (8% de parts de marché) a, lui, enregistré une évolution minime de +0,2%.

Le rapport est disponible ici.

Nadya Jennene