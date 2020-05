HISTORIAR : une immersion dans le patrimoine archéologique tunisien

Partagez 24 Partages

HISTORIAR a réalisé une visite en 360° de Carthage antique et la rend accessible à l’occasion du confinement.

L’équipe jeune et dynamique de la startup a travaillé complètement à distance pendant le confinement. Cet aperçu technologique est un premier pas avant de rendre disponibles d’autres sites du patrimoine archéologique tunisien.

HISTORIAR a créé une application mobile qui redonne vie aux différents sites archéologiques, grâce à la réalité augmentée, mixte et virtuelle, et en les développant davantage grâce à l’intelligence artificielle. L’application permet aux visiteurs d’un site historique ou archéologique de voyager à travers plusieurs siècles pour une immersion totale dans le passé. C’est une nouvelle forme de consommation du contenu culturel et une porte d’accès au territoire qui mélange art, histoire et culture futuriste.

Le visiteur peut ainsi visualiser le port punique pendant l’apogée de la civilisation carthaginoise et le cirque de Carthage de l’époque romaine. Nos modèles en trois dimensions sont validés par nos partenaires du département d’archéologie de la faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan. Ces visites 360° sont une partie de notre application mobile. Le lancement de l’application a cependant été repoussé dû au confinement. Les villes de Dougga et Mahdia seront bientôt disponibles sur la plateforme.

Par ailleurs, HISTORIAR possède la technologie unique pour la réalisation automatique des modèles en trois dimensions des monuments et continue sont développement comme une deep-tech.

HISTORIAR a été répertoriée en avril 2020 dans la liste des startups innovantes agissant dans le secteur touristique par Startup Europe Mediterranean (SEMED). En Juin prochain (du 23 au 25) elle participera à COLLISION 2020. L’édition de cette année se fera à distance.

Communiqué