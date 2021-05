Hive12 lance sa deuxième cohorte du programme d’incubation « spark it »

Partagez 1 Partages

Lancé en 2018 à Sousse, Hive12 démarre son 2e cycle d’incubation. Dans le cadre de son programme développé en partenariat avec l’ONG internationale Spark, le coworking space adresse, pour cette 2e cohorte, les startups en phase d’amorçage.

Après le succès de la première cohorte de septembre – décembre 2020, Hive12 a, en effet, réussi à décrocher de nouveaux fonds pour conduire ce cycle, selon la CEO du coworking space, Ichraf Jarray, invitée du 145eépisode de Startup Story sponsored by Ooredoo.

Le premier cycle d’incubation concernait des structures en early stage. Il a permis la création juridique de quatre entreprises avec plus de dix emplois.

Le 2e cycle sera, lui, axé sur le go to market. En fin de formation, les bénéficiaires devront fournir un business plan, une stratégie marketing et de branding, entre autres. Le programme « riche et agile » est adapté aux besoins de chaque startup qui aura participé.

Hive12 a, rappelons-le, été fondé sur deux principes clés : la mutualisation et la collaboration. L’idée étant de réunir autant de jeunes talents pour les encadrer, les accompagner et faire pousser des startups solides à la pointe de la technologie.

Hive12 vise à favoriser les rencontres, les échanges et la collaboration, à mettre en place une synergie propice à l’émergence des projets en mettant à la disposition des coworkers les moyens nécessaires pour concevoir et réaliser leurs projets.

L’espace offre un accès internet haut débit, un matériel d’impression multi-formats, des salles de réunion, des zones vertes, un open-space modulable, deux cuisines collaboratives, des formations et projets de recherche ainsi que des conférences et séminaires.

N.J & Communiqué