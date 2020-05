Holberton school s’associe à une banque internationale à la recherche de talents tunisiens

Partagez 3 Partages

Holberton Tunisie s’est associée à une banque internationale et une société de services financiers à la recherche de talents tunisiens.

“Holberton Tunisie est extrêmement fière de s’associer à une grande banque internationale et à une société de services financiers pour les aider à trouver de nouveaux talents qui contribueront à la mise en œuvre de leur prochaine ère numérique”, lit-on dans un post sur la page Facebook de l’école.

Selon la même source “la première promotion de Holberton Tunis avait été repérée par l’une des plus grandes banques européennes suite à sa visite de notre campus”. “Au-delà de la méthodologie et du programme d’études de Holberton, les étudiants se sont illustrés par leurs qualités humaines et leurs capacités de travail en équipe”.

Holberton a précisé, dans sa publication, que les recrutements s’étaient concrétisé alors que la première proposition de l’école n’est pas encore achevée.

Holberton School a ouvert ses portes en septembre 2019. « Inclusive », cette école est accessible à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances tech ou acquérir de nouvelles compétences (Lire notre article Holberton School : la révolution peer-learning est en marche).

