Honoris United Universities et Le Wagon offrent un cours de coding en ligne

Partagez 8 Partages

Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, a annoncé le lancement d’une initiative conjointe avec Le Wagon, le coding bootcamp le mieux noté par les sites de référence*. Les deux institutions s’allient pour donner libre accès à un cours de développement web en ligne. Pour Honoris, cette démarche s’inscrit dans son plan de développement des compétences clés pour l’employabilité de ses étudiants, notamment digitales, comme savoir coder.

Cette formation courte et dense permettra aux étudiants d’acquérir le niveau de connaissance requis pour débuter dans le développement de sites web et leur offrira la possibilité de collaborer avec des développeurs, des designers et des professionnels des métiers du numérique. A l’issue de 20 heures de formation comprenant des vidéos, des quiz et des projets, les étudiants seront en mesure de créer une page Web réactive en HTML et CSS.

Honoris et Le Wagon proposent ce cours en libre accès, afin d’encourager la familiarisation aux compétences digitales sur le continent. La création de ce cours reflète l’importance qu’Honoris porte au coding en tant que compétence fondamentale dans le contexte professionnel du 21e siècle. En apprenant à coder, les étudiants développent des modes de pensée axés sur la logique et les résultats. L’esprit critique, la créativité, la collaboration et la communication, des capacités très appréciées et recherchées par les employeurs, vont de pair avec le coding.

Luis Lopez, CEO d’Honoris United Universities a déclaré : « Collaborer avec Le Wagon, un leader mondial de l’enseignement du coding en ligne est pour Honoris une première étape de son mandat d’enseigner aux étudiants le ‘coding comme une seconde langue’. Savoir coder est une compétence fondamentale pour permettre à nos étudiants d’être compétitifs dans un contexte économique de plus en plus numérique, automatisé et axé sur l’IA.»

Commentant sur le rôle que le coding jouera dans le cadre de la 4e révolution industrielle (4RI) ​​et la façon dont les étudiants s’y préparent, Boris Paillard,CEO de Le Wagon, a déclaré : « Les emplois deviennent de plus en plus techniques dans notre économie numérique. Apprendre à coder est une première étape critique non seulement pour comprendre le fonctionnement de la technologie, mais également pour développer des produits numériques, automatiser les processus et analyser les données. Honoris a compris l’importance de ces nouvelles compétences pratiques pour la prochaine génération de leaders et professionnels africains et nous sommes fiers de lancer avec eux cette initiative.»

Ce cours en ligne gratuit est disponible jusqu’à fin août 2020 sur http://honoris.net/learntocode.

Communiqué