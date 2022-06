HUAWEI Ads est disponible pour les annonceurs tunisiens

Partagez 1 Partages

Huawei Mobile Services (HMS) annonce la disponibilité en Tunisie de ses fonctions et services publicitaires améliorés de sa plateforme de publicité digitale programmatique – HUAWEI Ads.

Les agences de communication, les médias et les départements marketing des entreprises tunisiennes peuvent utiliser ce service pour développer leurs publicités digitales en Tunisie. En reconnaissant l’importance du marketing digital en Tunisie, Huawei Mobile Services (HMS) donne accès à toute la communauté de la communication pour améliorer leurs activités.

Avec plus de 60 % du trafic web, tous appareils confondus, le téléphone mobile reste l’appareil de prédilection dans la région MENA. HUAWEI Ads est une plateforme de marketing mobile de pointe qui optimise les publicités pour atteindre plus de 700 millions d’utilisateurs d’appareils Huawei dans le monde.

HUAWEI Ads propose des canaux publicitaires interactifs basés sur les attributs et la segmentation du public cible, à partir desquels les responsables marketing peuvent emprunter la voie d’un nombre illimité d’impressions, de clics et d’engagements. Parmi les canaux disponibles, citons AppGallery, Programmatic Display et Search Network, chacun avec des sous-catégories qui peuvent aider à définir le succès.

Pour la sensibilisation et l’acquisition de clients, Huawei Ads aide les marques et les agences à atteindre leur objectif via un large groupe d’outils depuis : “AppGallery Ad units”, la fonction Petal Search Shopping Ads du réseau Display HUAWEI Ads et HUAWEI Video. Les campagnes HUAWEI Ads peuvent profiter à vos activités basées sur l’affichage si vous choisissez l’un des formats AppGallery comme cible optimale : pages vedettes, classement par catégorie ou recherche par mot-clé.

Pour l’activation des marques, HUAWEI a simplifié les modèles dynamiques pour que les marques puissent ravir les clients grâce à un meilleur ciblage. Les marques peuvent utiliser Venus, l’outil de page d’atterrissage, pour créer des pages d’atterrissage pour le téléchargement d’applications et la promotion de pages Web afin de faciliter les conversions.

Pour la fidélisation des clients, les marques peuvent conserver leurs clients en utilisant la plateforme de gestion des données (DMP). Grâce à cette fonctionnalité, les spécialistes du marketing peuvent personnaliser les annonces pour atteindre le segment d’audience visé.

Pour l’analyse des performances des publicités, HUAWEI Ads peut aider les marques et les agences à suivre les performances de leurs publicités en permettant à l’utilisateur d’afficher et de télécharger les données de diffusion des publicités par compte, campagne, tâche, création, pays ou région.

Avec un budget optimisé, un objectif clair, les bonnes tactiques et des combinaisons de campagnes absolues, les marques et les agences peuvent régner sur le secteur de la publicité numérique avec HUAWEI Ads.

Communiqué