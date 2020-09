Huawei annonce de nouvelles technologies de développement capables d’expériences plus intelligentes

Partagez 2 Partages

La Huawei Developer Conference 2020 (Together) s’est tenue jeudi 10 septembre 2020 au lac Songshan.

Dans le discours d’ouverture, Huawei a annoncé des mises à jour majeures à venir pour HarmonyOS 2.0, EMUI 11, HMS (Huawei Mobile Services), HUAWEI HiLink et HUAWEI Research. Ces améliorations permettront aux développeurs mondiaux et aux partenaires de l’écosystème de fournir des expériences utilisateur améliorées et innovantes aux utilisateurs. Lors de l’événement, Huawei a également dévoilé six nouveaux produits qui contribueront à l’expérience de tous les scénarios de Huawei – HUAWEI MateBook X, HUAWEI MateBook 14, HUAWEI WATCH GT 2 Pro, HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI WATCH FIT et HUAWEI FreeLace Pro.

Pendant les trois jours, Huawei rassemblera des développeurs du monde entier à travers diverses activités passionnantes, notamment Lakeside Talks, Tech. Sessions, Tech. Hour, Codelabs et plus encore. L’itinéraire offrira aux développeurs la possibilité de réseauter, de collaborer et d’explorer des moyens d’offrir des expériences intelligentes tous scénarios à chaque utilisateur.

« La percée de Huawei dans le développement des écosystèmes est le résultat du solide soutien des développeurs et partenaires mondiaux. Huawei ouvrira pleinement les technologies de base ainsi que les capacités logicielles et matérielles aux développeurs, collaborant avec eux pour stimuler l’innovation d’un écosystème intelligent tous scénarios », a déclaré Richard Yu, directeur exécutif et PDG de Huawei Consumer Business Group. « Les étoiles brillent même dans la nuit la plus sombre. Chacun de nos développeurs est une star. Ensemble, ils forment un tableau brillant. Cela éclairera le chemin. ”

HarmonyOS 2.0, officiellement Open Source avec Mobile HarmonyOS Beta disponible pour les développeurs d’ici la fin de l’année

Huawei a annoncé son système d’exploitation d’expérience tous scénarios, HarmonyOS, en 2019. Depuis lors, une gamme robuste d’appareils a été développée pour le système, facilitant la découverte rapide des appareils, la connexion instantanée, la collaboration matérielle et le partage de ressources entre plusieurs smart dispositifs. HarmonyOS 2.0 est annoncé aujourd’hui, apportant une mise à niveau complète de ses capacités distribuées existantes, y compris le bus logiciel, la gestion des données et la sécurité. Huawei a également introduit un cadre UX adaptatif qui permet aux développeurs d’atteindre rapidement des dizaines de millions de nouveaux appareils et utilisateurs.

Avec la dernière mise à jour, HarmonyOS sera officiellement open-source et les développeurs pourront accéder aux émulateurs, aux packages SDK et aux outils IDE. Le projet open-source, qui est donné à open atom Foundation, sera lancé par étapes avec une version bêta mobile d’HarmonyOS prévue en premier lieu pour les développeurs chinois à la fin de 2020. Richard Yu a annoncé la feuille de route pour HarmonyOS dans son discours d’ouverture. «À partir du 10 septembre, HarmonyOS est ouvert aux appareils IoT de 128 Ko à 128 Mo, tels que les téléviseurs intelligents, les appareils portables, les voitures, etc. En avril 2021, nous l’ouvrirons aux appareils de 128 Mo à 4 Go et en octobre 2021, HarmonyOS sera ouvert pour les appareils de plus de 4 Go », a-t-il déclaré.

Basé sur la technologie distribuée dans HarmonyOS, le nouvel EMUI 11 permet une interaction au-delà des smartphones. Le nouveau système d’exploitation permet aux appareils d’interagir avec les appareils IoT basés sur HarmonyOS, offrant aux utilisateurs une expérience unique dans tous les scénarios, notamment en utilisant la caméra d’un appareil à écran plus grand pour les appels vidéo. Le processus est alimenté par la connexion sans contact entre les smartphones et les appareils domestiques HarmonyOS, permettant la projection d’écran et plus encore.

Écosystème des services mobiles Huawei (HMS): révolutionnaire en tant que troisième plus grand écosystème d’applications mobiles au monde

Avec le soutien de plus de 1,8 million de développeurs enregistrés dans le monde, AppGallery et l’écosystème HMS ont continué de progresser cette année. AppGallery compte actuellement plus de 96 000 applications intégrées à HMS Core et plus de 490 millions d’utilisateurs actifs dans le monde. En outre, il a également réalisé un nombre record de 261 milliards de téléchargements et de distributions d’applications entre janvier et août 2020.

En un an, les capacités ouvertes de HMS Core 5.0 sont passées de 14 kits à 56 kits, tandis que le nombre d’API est passé de 885 à 12 981 couvrant sept domaines principaux, aidant les développeurs à innover et à simplifier le processus de développement.

Par exemple, le kit CG dans le domaine graphique améliore les graphismes, la qualité d’image et l’expérience, ainsi que l’efficacité du rendu de l’écran de jeu. Le kit de localisation dans la catégorie App Services répond aux exigences de positionnement, fournissant un suivi de localisation de précision centimétrique à millimètre en fonction du scénario.

Huawei dispose également d’un soutien étendu pour aider les développeurs à explorer les opportunités commerciales en Chine et sur d’autres marchés mondiaux, en fournissant des services de conseil, de localisation et d’intégration, de marketing et de campagne pertinents.

À l’avenir, Huawei continue d’étendre ses services aux développeurs. Huawei construit trois laboratoires de coopération sur l’écosystème mondial en Russie, en Pologne et en Allemagne pour servir les développeurs mondiaux et fournir des services d’activation, de test et de certification. Cinq centres de services aux développeurs mondiaux seront également établis en Roumanie, en Malaisie, en Égypte, au Mexique et en Russie, fournissant des services et des plates-formes locaux pour aider les développeurs à mieux se développer et à innover.

HUAWEI HiLink, permettre à des milliards d’appareils IoT de se connecter, de gérer et d’échanger

En tant que langage standardisé des appareils IoT, HiLink élimine les barrières entre les appareils IoT de différentes marques et fabricants, fournissant une plate-forme unifiée où les appareils peuvent se connecter facilement et interagir de manière transparente.

Cette année, des mises à niveau vers HUAWEI HiLink seront effectuées dans cinq domaines clés: connexion, interaction, fonctionnement, fournisseur de solutions et authentification. L’objectif est de permettre à des milliards d’appareils IoT de se connecter facilement, plus pratiques à gérer et à contrôler, et d’interagir de manière transparente pour permettre un écosystème matériel tout-scénario. À l’heure actuelle, 50 millions d’utilisateurs actifs contribuent chaque jour à plus d’un milliard de demandes d’interaction avec tous les scénarios, avec un total de 400 millions de téléchargements de l’application Smart Life.

L’automobile est également un principe clé de l’industrie de l’IoT. La plate-forme HiCar continuera de donner du pouvoir à l’industrie automobile. HiCar collabore actuellement avec plus de 150 modèles de voitures et d’autres sont prévus afin que davantage de propriétaires de voitures puissent profiter de la nouvelle expérience de voyage intelligente dans un proche avenir.

Huawei s’est engagé dans la croissance de l’écosystème matériel IoT. En fournissant à davantage d’appareils un accès à la plate-forme HiLink, il s’efforce de rendre le développement IoT plus facile et plus efficace, permettant à Huawei d’aider simultanément ses partenaires à établir le leadership de l’industrie dans le secteur IoT.

HUAWEI Research, la plateforme de recherche innovante

HUAWEI Research, qui se concentre sur la recherche frontale, ouvre deux fonctionnalités clés de la plateforme HUAWEI Research Kit et HUAWEI Research Cloud. Ces capacités facilitent des processus de recherche innovants efficaces, accélèrent les percées technologiques, incubent les innovations d’applications et réalisent rapidement la transformation des résultats. En conséquence, les institutions de recherche scientifique, les institutions d’innovation, les organisations industrielles, les institutions médicales et d’autres partenaires de l’industrie sont habilitées, ce qui permet aux industries de tous les secteurs de prospérer.

Dans le domaine de la santé active, Huawei a contribué à la recherche sur la santé cardiaque en veillant à ce que les données de recherche en santé collectées soient exactes et diversifiées. Dans le domaine de la sécurité des voyages, les appareils mobiles et portables collaborent intelligemment avec les automobiles pour apporter de nouvelles technologies de conduite sûre telles que le système anti-collision et les soins de fatigue du conducteur. Dans le domaine de la vie domestique, Huawei exploite des capacités de détection sans fil multi-appareils pour fournir des fonctionnalités telles que la détection des chutes, la surveillance respiratoire non inductive et le positionnement spatial.

Fonctionnalités de sécurité et de confidentialité certifiées pour protéger les données personnelles

L’EMUI a toujours proposé des solutions de sécurité complètes pour protéger les utilisateurs d’appareils Huawei. Au niveau du système, le noyau TEE OS d’EMUI a obtenu le plus haut niveau de CC EAL5 +, qui est le niveau de sécurité de micro-noyau OS commercial le plus élevé au monde. Huawei se conforme strictement aux réglementations locales et internationales sur la confidentialité des utilisateurs, y compris le RGPD et le GAPP, et la société a reçu des certifications, y compris, mais sans s’y limiter, ISO27701 et ePrivacyseal. Ce sont quelques-unes des certifications de protection de la vie privée les plus influentes en Europe. Toutes ces certifications témoignent de l’engagement de Huawei envers les normes mondiales tout au long du cycle de vie du produit – depuis la conception, la R&D et la maintenance – et la protection de la vie privée des utilisateurs.

EMUI 11 est également livré avec de nouvelles fonctionnalités de confidentialité. Lors du transfert d’images, les utilisateurs peuvent facilement purger le fichier de toutes les données personnelles sensibles telles que l’emplacement, l’heure et les détails de l’appareil avant leur envoi. Les mémos cryptés gardent également les notes personnelles personnelles en sécurisant le contenu avec un code PIN ou un verrou biométrique

Huawei continuera à faire progresser son écosystème logiciel et matériel. Il s’engage à élargir davantage les technologies et capacités de base et à donner aux développeurs et partenaires mondiaux les moyens de créer ensemble de nouvelles possibilités.