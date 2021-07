Huawei AppsUp 2021: construisons ensemble un écosystème intelligent et interconnecté

Partagez 0 Partages

Le concours d’innovation de l’application Huawei HMS 2021 (Apps UP 2021), qui a pour thème “HMS Innovate for All”, a débuté officiellement le 10 juin 2021 en Chine, et comporte quatre phases : inscription et soumission, préliminaire, examen public et finale régionale. En mettant en évidence les capacités ouvertes HMS pionnières, le concours a pour objectif : inciter les développeurs du monde entier à développer des applications innovantes pour une expérience numérique transparente, intelligente et innovante.

Trois nouveaux prix sont introduits dans ce concours, dont le prix de la meilleure innovation de base HMS, le prix de la couverture de tous les scénarios et le prix Tech Women’s.

Pour cela, Huawei invite les développeurs du monde entier à aider et à écrire l’avenir.

La cérémonie de la deuxième édition « AppsUp »

Lors de la cérémonie d’ouverture, Liu Dongfang directeur Cloud Service a partagé des réalisations passionnantes lors du développement de l’écosystème HMS. Fin mai 2021, le nombre de développeurs Huawei enregistrés a dépassé les 4 millions et le nombre d’applications intégrant HMS Core a atteint 134 000, les deux ayant doublé par rapport aux chiffres de l’année dernière. HMS est désormais le troisième plus grand écosystème d’applications mobiles au monde.

Huawei a également annoncé officiellement lors de la cérémonie d’ouverture que le HMS Core 6.0 était proche, ce qui fournira des services pour alimenter davantage la mise à niveau de l’écosystème d’applications de Huawei. De plus, une synergie approfondie entre HMS et HUAWEI CLOUD apportera davantage de technologies et d’outils backend aux développeurs mondiaux grâce à des technologies natives du cloud à pile complète, une chaîne d’outils de développement cloud complète, des capacités de sécurité de pointe et des capacités de solution d’agrégation du secteur.

L’AppsUp 2021 bat son plein maintenant. C’est une excellente opportunité aux développeurs tunisiens pour participer au concours et à soumettre leurs œuvres via le site officiel (lien d’inscription) jusqu’au 20 août 2021 avant 18h00 (heure de Pékin). Huawei a investi 1 million de dollars US pour récompenser les meilleurs développeurs ayant participé au concours.

D’après communiqué