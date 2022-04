Huawei Consumer BG lance une nouvelle gamme de produits pour les entreprises

Partagez 0 Partages



Huawei Consumer BG annonce officiellement son entrée sur le marché des entreprises, au service des gouvernements et des entreprises, ainsi que des particuliers. L’annonce a été faite par Richard Yu, Executive Director de Huawei, CEO de Consumer BG et CEO de Intelligent Automotive Solution BU, lors de l’événement de lancement de produits commerciaux de Huawei. M. Yu a noté que Huawei utiliserait ses écosystèmes matériels et logiciels comme deux piliers, pour soutenir une gamme croissante de produits de bureau polyvalents qui fonctionnent de manière transparente avec une large gamme d’appareils intelligents, y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les écrans, les tablettes, les accessoires, les Visions et les wearables. Ces nouvelles solutions de bureau s’adresseront aux domaines clés suivants : gouvernement, éducation, santé, industrie, transport, finance et énergie.

Les produits Business de Huawei répondront aux exigences des clients en matière de performance et de rentabilité, tout en offrant une expérience utilisateur meilleure et plus intelligente, basée sur une technologie digitale de pointe.

Huawei espère tirer parti de son savoir-faire en matière d’électronique grand public en lançant un ensemble complet de produits, solutions et plateformes de services business, incluant MateBook B series pour laptops, MateStation B series pour ordinateurs de bureau, Display B series pour les écrans, MatePad C series pour les tablettes, B series pour les imprimantes, B series pour les Visions, et B series pour les wearables, pour permettent à cette vision d’accéder à une large panoplie de consommateurs.

Ordinateur portable MateBook B

Les ordinateurs portables HUAWEI de la série MateBook B sont équipés d’un écran FullView et d’une puce de sécurité TPM 2.0 indépendante, pour une protection hermétique des données, tout en faisant preuve d’un savoir-faire méticuleux. Le HUAWEI MateBook B7, le modèle phare de la série, est doté d’un boîtier portable en alliage d’aluminium de 1,33 kg.

Ordinateur de bureau MateStation B

Le HUAWEI MateStation B520 a passé avec succès 13 tests environnementaux rigoureux et des tests de stabilité dans cinq scénarios principaux. Le temps moyen entre les défaillances (MTBF) atteint plus d’un million d’heures. Pour répondre aux exigences de gestion et de contrôle de la sécurité des grandes et moyennes entreprises, le produit MateStation B520 de HUAWEI utilise la nouvelle fonction d’authentification de démarrage du réseau local, le cryptage de la puce TPM, le contrôle du port USB, l’authentification de l’adresse IP et d’autres techniques connexes, afin de mettre en place des garanties de sécurité au niveau du système qui maintiennent les informations confidentielles sous clé.

Moniteur Huawei Display B3-24 series

Les écrans HUAWEI de la série B3-24 sont dotés d’un écran Full HD de 23,8 pouces ont été certifiés par le TÜV Rheinland comme étant efficaces pour atténuer la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée. Le design compact à trois micro-bords du moniteur et le rapport écran/corps de 92 % donnent aux yeux plus d’espace pour se déplacer. Le corps de l’appareil est réduit au maximum, ce qui crée une ambiance professionnelle moderne et élégante, propice à la productivité.

Tablette Huawei MatePad série C

Le HUAWEI MatePad C5 est doté de fonctions d’élite au niveau du système, comme App Multiplier et Huawei Share, qui rendent les transferts de fichiers, les tâches de travail et les interactions entre appareils plus transparents que jamais. Un riche éventail de capacités de gestion et d’expansion des appareils mobiles permet de répondre aux exigences strictes des gouvernements et des entreprises en matière de gestion de la sécurité et des bureaux mobiles. Le HUAWEI MatePad C5 hérite de la caractéristique d’affichage sans cadre de Huawei, avec son écran FullView 2K de 10,4 pouces, qui présente un rapport écran/corps de 84 %.

Imprimante PixLab B Series

Grâce à l’appairage pop-up, les imprimantes Huawei peuvent se connecter au réseau via plusieurs appareils, et imprimer des informations d’une simple pression sur un smartphone. PixLab B5 imprime jusqu’à 30 pages par minute, ce qui permet de gagner un temps précieux et de faire passer la productivité au niveau supérieur. Des connexions réseau ultra-stables permettent à l’imprimante de répondre aux besoins d’impression en temps réel, dans un large éventail de scénarios de travail et de bureau. Lorsqu’une imprimante se trouve à proximité d’un PC, d’un téléphone ou d’une tablette Huawei, l’appareil détecte automatiquement l’imprimante et affiche une carte d’appariement. En touchant le bouton Connecter, la connexion appareil-imprimante peut être établie en 20 secondes seulement. Après avoir ouvert une image ou un document sur un téléphone Huawei, une tâche d’impression peut être lancée en appuyant simplement le téléphone sur la zone de détection Huawei Share de l’imprimante. La HUAWEI PixLab B5 adopte une structure de séparation tambour-toner et une cartouche de toner innovante à tiroir, qui peut être remplacée seule. La cartouche de tambour de grande capacité permet d’imprimer jusqu’à 15 000 pages, ce qui permet aux entreprises d’économiser beaucoup de temps et d’argent.

