Huawei dévoile son nouveau bracelet intelligent le Huawei Band 6

Le HUAWEI Band 6 a changé l’idée que nous avions des bracelets intelligents. La bande intelligente de Huawei combine un grand écran AMOLED éblouissant de 1,47 pouce : ce qui signifie que vous disposez d’une zone d’affichage plus grande pour afficher plus de contenu et plus de notifications. En plus de cela avec des commandes intelligentes intuitives; vous pouvez facilement glisser vers le haut et le bas, vers la gauche et la droite, tout comme si vous utilisiez l’écran tactile de votre smartphone pour naviguer et effectuer des tâches. De plus, le HUAWEI Band 6 est élégant et conforme à la mode, il se décline en quatre couleurs vives : Graphite Black, Sakura Pink, Amber Sunrise et Forest Green.

Délivré avec un chipset à haute efficacité et des algorithmes intelligents d’économie d’énergie, le HUAWEI Band 6 peut durer jusqu’à 14 jours pour une utilisation continue. De plus, il prend en charge la charge rapide via un chargeur magnétique. Une charge de cinq minutes peut soutenir le HUAWEI Band 6 pendant deux jours d’utilisation typique.

Avec le HUAWEI Band 6, vous bénéficiez d’une détection automatique de l’entraînement en plus de 96 modes d’entraînement préinstallés. Emballé avec des fonctionnalités intelligentes et intéressantes qui rendent la vie quotidienne plus pratique, telles que l’identification intelligente des numéros inconnus, les appels entrants, les rappels de messages, le réglage de l’alarme et l’obturateur à distance de l’appareil photo qui vous permet de prendre des photos lorsque vous n’avez pas votre téléphone sur vous en plus du contrôle de la lecture de musique.

D’après communiqué