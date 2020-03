Huawei et AICTO renforcent leur partenariat stratégique

Partagez 0 Partages

Le vice-président exécutif de Huawei pour la région Afrique du nord, Philippe Wang, s’est entrevu, lundi, avec Mohamed Ben Amor, le secrétaire général de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et des Communications (AICTO). Les deux parties ont ré-exprimés leur engagement à populariser la culture des technologies de l’information et de la communication TIC et de la rendre accessible dans toute la région arabe.

Cette rencontre vise également à renforcer la coopération entre le géant chinois et l’AICTO, et ce à travers «Huawei ICT Academy» et «Huawei Seeds for the Future», deux programmes qui vont permettre à Huawei de former près de 10.000 talents tunisiens et les certifier dans les cinq ans à venir.

Philippe Wang a assuré que ces conventions vont aider à un avenir meilleur pour les TIC dans la région arabe : «Notre objectif essentiel étant la construction d’un monde connecté pour aider les pays membres de AICTO à programmer leurs plans nationaux autour des axes économie numérique et société intelligente». «Huawei est activement engagée avec ses partenaires Tunisiens, en partageant avec eux son savoir-faire et en les aidant à s’internationaliser dans les pays voisins et dans le monde. 55 étudiants sont déjà partis en Chine pour bénéficier des avantages du programme «Seeds for the Future», a-t-il ajouté.

Huawei a également instauré un programme ICT academy, dans le cadre d’un partenariat stratégique entre le géant chinois et les universités d’enseignement supérieur public et privé. L’objectif principal étant de favoriser l’intégration des jeunes talents sur le marché du travail, et ce en leur proposant des formations de haute qualité et de créer un écosystème de talents en TIC.

De sa part, Mohamed Ben Amor, a indiqué que la valorisation des jeunes étudiants et talents en matière de TIC en Tunisie et dans la région arabe est l’une des priorités de l’organisation. «Nous visons également la promotion de la culture numérique dans toute la région et à la stimulation de la transition vers le tout numérique».

D’un autre côté, Huawei et AICTO, œuvrent avec les acteurs nationaux à lutter contre la propagation du Corona virus, COVID 19, par le déploiement de nouvelles technologies dans des domaines aussi variés que les transports publics, la télécommunication, l’intelligence artificielle et la formation.

Il convient de rappeler que l’AICTO et Huawei ont débuté leur coopération il y a quelques années. Cette collaboration a été renforcée après l’adhésion de Huawei aux membres associés de l’AICTO en tant que «partenaire stratégique». Plusieurs événements et projets communs sont d’ores et déjà en cours de réalisation.

