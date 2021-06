Huawei et le ministère des Technologies de la communication: dans la continuité d’une large coopération

Partagez 0 Partages

Fadhel Kraiem, ministre des Technologies de la communication a rencontré en visioconférence vendredi 18 juin Wang Tao, Executive Director, President of ICT Products & Solutions chez Huawei accompagné d’une délégation de Huawei composée de Terry He, President of Huawei Northern Africa ainsi que Benjamin Hou, President of Huawei Northen Africa Carrier Business Dept.

Lors de cette rencontre, l’équipe de Huawei a présenté ses réalisations en Tunisie durant l’année écoulée. Ils ont rappelé leur engagement à appuyerle gouvernement tunisien dans salutte contre la Covid 19, dans le développement des différents secteurs liés aux TICS et à la transformation digitale de la Tunisie.Toutes ces initiatives ont été positivement reçues par le ministre qui a salué les efforts continus fournis par Huawei, ainsi que son rôle dans la modernisation du réseau télécom.

Aussi, Fadhel Kraiem a salué les réalisations présentées par Huawei tel que le premier pilote 5G de Tunisie Télécom en partenariat avec Huawei lancé durant la crise sanitaire. Il a souligné également l’importance des programmes mis en place par Huawei dans la promotion des jeunes talents tunisiens à l’instar d’ « ICT Academy » et « Seeds for the future ».

Wang Tao a rappelé les efforts continus de l’entreprise pour renforcer sa présence et son développement en Tunisie, pour améliorer la qualité de ses opérations et pour le renforcement de son efficacité de livraison tout en ayant une valeur commerciale concrète.

Dans le même sillage, il a confirmé que le ministère pouvait compter sur la disponibilité et l’appui de Huawei en tant qu’acteur majeur de l’écosystème numérique tunisien afin de faire des TIC un levier important pour le développement socio-économique du pays dans le cadre de la stratégie digitale 2025.Il a rappelé que les équipes de Huawei sont mobilisées pour partager leurs expertises et les retours d’expériences du groupe sur la transformation digitale et les cas d’usages autour des technologies émergentes.

Terry He a évoqué quant à lui, les tendances de développement et les perspectives de l’industrie mondiale des communications, y compris la contribution de l’industrie des TICS dans le soutien à la croissance du PIB.

Fadhel Kraiem a réitéré ses encouragements pour Huawei pour renforcer la collaboration avec les start-ups tunisiennes et pour le développement de l’innovation et des technologies de ruptures en Tunisie. Le Ministre a rappelé également l’importance du respect des exigences de cyber-sécurité pour le développement de l’économie numérique..

À la fin de la réunion, Wang Tao a de nouveau exprimé son plaisir d’échanger avec le ministre des technologies de la communication autour des opportunités du digital en Tunisie et sur le potentiel de collaboration entre Huawei et le secteur numérique tunisien pour la concrétisation de ses opportunités. .

Il a exprimé, l’espoir de voir l’épidémie se terminer et de pouvoir organiser la prochaine réunion en présentiel.

Communiqué