Huawei fait les yeux doux aux développeurs d’applis mobiles en Tunisie

Huawei Tunisie a organisé le 27 février dernier à Tunis une conférence de presse pour dévoiler son nouvel opus : Le Huawei Y7p. Equipé du Chipset de Huawei Kirin 710F avec des performances puissantes tout en étant économe en énergie, ce Smartphone est en précommande en ligne depuis vendredi 28 février et sera par la suite disponible pour la vente directe dès le 6 mars prochain. Mais ceux qui vont faire la précommande ont un avantage en plus, ils vont recevoir un cadeau : Une montre connectée. Le prix public du Huawei est de 649 dinars.

Si le Smartphone assure côté performance, charge et prise en main (lire le descriptif du Smartphone), on comprend toutefois que c’est sur l’Intelligence Artificielle (IA) que la firme chinoise semble vouloir miser. «Pourquoi basculer vers le mode Pro pour la prise des photos et vidéo ainsi que leur traitement quand l’Intelligence Artificielle peut le faire à votre place ?», nous a déclaré Ramzi Ferchichi, directeur Marketing chez Huawei Tunisie. Les amateurs du moindre effort et les novices en matière de paramètrage du mode Pro, vont donc apprécier cette fonctionnalité.

Autre point fort de cette utilisation de l’IA : La sécurité. La reconnaissance du visage du propriétaire du téléphone ou du compte peut se faire même dans différents états d’âmes. Ainsi l’IA du Huawei Y7p peut détecter jusqu’à 7 émotions durant la lecture faciale et reconnaitre, ainsi, la personne en question.

M. Ramzi est aussi revenu sur le Huawei Mobiles Services Core (HMS Core) qui vise à créer une alternative au Google Mobile Services dans un temps où la firme de Mountain View peine à accorder des licences d’exploitation aux téléphones Huawei. De ce fait, l’App Gallery se positionne dores et déjà comme 3ème store d’application mondial après le Play Store de Google et l’App Store d’Apple, avec plus de 370 milliards de téléchargements.

Bien que lancée en 2015 en phase beta en Asie puis déployée en Europe en 2018, Huawei tente de peser par tout son poids (une place de marché de 400 millions de Smartphones dans le monde, excusez du peu !) pour que les développeurs, surtout en gaming, commencent à créer des versions de leur applis pour le Store de Huawei. Pour s’y faire, une enveloppe de 3 milliards de dollars a été réservée pour encourager les développeurs d’appli à passer sur HMS et l’App Gallery.

Quid de la Tunisie ? Quoi qu’en phase de test, l’App Gallery a déjà quelques applis tunisiennes disponibles mais la stratégie de recrutement de la communauté des développeurs tunisiens pour HMS dans le cadre du Huawei Community battra son plein très prochainement.

Plus d’informations dans cette interview de Ramzi Ferchichi, Directeur Marketing de Huawei Tunisie.

Walid Naffati