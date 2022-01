Huawei ICT competition : six étudiants représenteront la Tunisie

Partagez 0 Partages

A l’issue de plusieurs mois de durs labeurs, deux équipes de trois étudiants ont vu leurs efforts couronnés de succès et remporté la compétition nationale de Huawei en réalisant les meilleurs scores autour des thèmes de la Network et Cloud.

Mohamed Aziz Bourguiba,Khalil Nacef, de l’université TEK-UP, et Oussema Ghorbel, de l’université INSAT, sont les lauréats de la spécialité network ainsi que Kana Serge, Mahdi Bouden, de l’université TEK-UP, et Ameni Abida de l’université ENET’COM, présentent la spécialité Cloud.

Cette compétition exceptionnelle organisée annuellement par Huawei Tunisie représente une porte d’entrée vers les métiers du numérique et du digital passant par 4 phases, la phase préliminaire, la phase nationale, la phase régionale et la phase globale.

Par ailleurs, le programme de Huawei ICT Academy en Tunisie ne cesse de progresser, stimulé par la contribution continue de nouveaux talents qui a fortement réussi d’atteindre 266 étudiants universitaires et 89 formateurs certifiés en 2020 tout en visant à augmenter ces nombres avant la fin de l’année en cours.

En effet, Huawei ICT Academy est devenue une référence en matière de développement des talents grâce à un système de certification efficace, bénéficiant d’une grande reconnaissance dans le secteur TIC. Huawei vise ainsi à développer les compétences numériques des jeunes et instaurer un environnement propice à l’innovation et à la création d’une réserve saine de talents pour le développement du domaine des TIC dans le pays.

En tant qu’acteur les plus actifs du secteur des TICS en Tunisie, Huawei œuvre en étroite collaboration avec les universités locales, publiques et privées, ainsi que les ministères pour assurer la création d’un vivier de talents tic en ligne avec les ambitions du pays de devenir la référence du numérique dans la région et le pays et préparer les prochaines générations aux futures exigences professionnelles.

A l’occasion de cet événement annuel, le directeur général adjoint de Huawei Tunisie, Hong Liang, affirme que Huawei Tunisie porte un grand intérêt au développement des compétences des jeunes et a souligné : « Huawei ICT compétition s’inscrit pleinement dans la perspective du développement de l’écosystème de talents dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), de partager des connaissances technologiques de pointe et de faire face aux impératifs de la transformation digitale.»

À ce jour, plus de 120 000 étudiants et 2000 formateurs venant de plus de 70 pays ont participé au concours TIC de Huawei et ont bénéficié de leur excellent programme d’échange mondial.

Communiqué