Huawei – La transformation digitale, à l’échelle d’une nation

Quiconque visite l’exposition universelle « Dubai Expo 2020 » en ressort admiratif quant à la mécanique huilée et la gestion sans faille de l’événement. Un effort inhumain a été déployé pour prendre compte de tous les détails et offrir une expérience de choix aux 25 millions de visiteurs attendus. Je ne crois pas si bien dire, puisque l’organisation a recours à l’intelligence artificielle pour gérer les flux de visiteurs, et assurer la sécurité et la traçabilité Covid-19; et ce à travers la reconnaissance faciale déployée sur tout le périmètre de l’exposition.

J’en étais encore plus enthousiaste à l’idée de visiter le centre d’excellence Huawei aux Emirats Arabes Unis, qui se trouvait être derrière les solutions de IA à l’oeuvre dans « Dubai Expo 2020 ». J’accompagnais en l’occurence la délégation tunisienne emmenée par le Ministre des technologies de la communication, Nizar Ben Néji, qui visitait le centre à l’invitation de Huawei en marge de l’événement « Digital Tunisia Days », et ce pour prendre connaissance des dernières avancées technologiques du géant chinois, et se pencher sur les potentielles pistes de collaboration.

L’approche du centre d’excellence Huawei en matière de transformation digitale, est pour le moins innovante et plus pragmatique que les applications habituelles. Nous avons affaire à une recherche fondamentale et appliquée en IA à vocation industrielle, et à des domaines d’application verticaux spécialisés.

Ainsi le centre a aidé les autorités sanitaires des Emirats à développer « El Hosn », une application téléphonique qui centralise tous les résultats de tests Covid-19, et qui vous alerte si vous avez été à proximité d’une personne à risque, ce qui permet de contrôler efficacement la propagation du virus.

Huawei oeuvre aussi à contenir les congestions croissantes des aéroports. Ses solutions pour « Smart Airport » permettent entre autre de faciliter les contrôles de sécurité grâce à la reconnaissance faciale, d’automatiser les services d’inscription et de dépôt de bagages, de gagner des minutes précieuses dans les longues files d’attente, et de fournir les informations de voyage en temps réel aux usagers de l’aéroport. Une panoplie de services plus innovants et invraisemblables les uns que les autres ont défilé devant nous, sortis directement des fantasmes d’un auteur de science-fiction, à l’instar des ces lunettes intelligentes capables d’assister la police et les agents de sécurité à vérifier la correspondance entre un visage et la pièce d’identité présentée.

Les ingénieurs du centre sont ainsi focalisés sur la réduction des inefficacités, et la résolution des problèmes dans des domaines aussi divers que le e-Gov, la santé, la finance, l’énergie, le sport et la Smart City. Justement, ces services cumulés déployés dans plusieurs domaines dessinent finalement les contours et tiennent la promesse de la Smart City futuriste, à même d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et visiteurs grâce aux nouvelles technologies. « Connecter les esprits, construire le futur » était la promesse de « Dubaï Expo 2020 », c’est décidément aussi le métier des centres d’excellence de Huawei.

Tarek M’rad