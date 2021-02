Huawei: la transformation du réseau des campus d’entreprises est enfin exploitée via POL !

Partagez 1 Partages

Présente depuis la création des premières connexions Internet, la technologie LAN se réinvente. Comme son nom l’indique, le local Area Network – ou réseaux locaux, peut être défini comme l’interconnexion entre différents ordinateurs ou machines dans un environnement limité, telle une entreprise. Avec l’arrivée des nouvelles techniques, ce type d’architecture de réseau commence à ne plus répondre aux besoins actuels ce qui fait du POL la prochaine révolution dans le domaine.

Actuellement, les entreprises du monde entier adoptent de nouvelles technologies telles que ; Cloud computing, Wi-Fi 6, analyse de données volumineuses et Internet des objets (IoT). En conséquence, le trafic réseau augmente considérablement et les réseaux d’entreprises traditionnels, difficiles à mettre à niveau, ne peuvent plus répondre aux exigences de service. Selon l’enquête d’IDC (International Data Corporation), la solution de réseau de campus préférée par les entreprises doit présenter une architecture de réseau simplifiée, une gestion simple, un faible coût et une extension de capacité flexible pour répondre aux besoins futurs.

Aujourd’hui, les décideurs informatiques du monde entier repensent leurs stratégies de réseau de campus, alors que la transformation numérique s’accélère, face à la pandémie COVID-19. Par rapport aux solutions conventionnelles, la solution de LAN optique passif (POL) offre des avantages en termes de bande passante, d’exploitation et de maintenance, de consommation d’énergie et de coût total de possession (TCO). Au cours des cinq prochaines années, POL sera largement utilisé dans diverses industries et deviendra une base solide pour repenser les services aux entreprises.

La technologie POL offre de nombreux avantages. Il a été prouvé qu’elle répond avec succès aux futurs besoins en bande passante. Elle sera qinsi capable de répondre aux besoins croissants de consommation en vidéo HD et en application IoT (internet des objets). Le quartier Dubaï Creek Harbor l’a bien compris et a adopté récemment la solution POL pour transporter les services IoT et vidéo des hôtels, répondant à ses besoins prévus pour les 10 prochaines années.

Autre avantage : la technologie et la bande passante POL peut être mises à niveau sans remplacer le support de transmission, protégeant ainsi l’investissement du client. Aussi, POL offre une expérience réseau de qualité supérieure. Elle permet aux consommateurs de répondre à leurs exigences en matière de nouvelles applications de campus telles que la vidéoconférence, la surveillance de sécurité, l’interaction AR / VR et l’IoT.

Aussi, la technologie POL représente une solution écologique en réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 30%. Elle reconstruit le réseau du campus de plusieurs couches à deux couches. Quant à sa structure du réseau étant aplatie, elle permet d’occuper moins de salles d’équipement informatique.

Elle améliore également l’efficacité de l’exploitation et de la maintenance (E&M) jusqu’à 60%. Par rapport aux solutions de réseau de campus traditionnel, POL a une architecture plus simple. Autrement dit, les terminaux défectueux peuvent être directement remplacés, ce qui réduit considérablement les charges opérationnelles et de la maintenance.

Enfin, POL présente des avantages physiques en termes de taille, de poids et de capacité d’extension de capacité. Selon l’enquête IDC, les clients s’accordent à dire que POL peut être déployé et exploité plus facilement et plus efficacement, et réduire les dépenses d’investissement sur le long terme – d’environ 20%.

Il est désormais évident que la solution POL sera rapidement déployée dans de nombreux secteurs, notamment l’éducation, l’hôtellerie et les transports. Huawei continuera d’investir dans des solutions et la construction d’écosystèmes industriels pour permettre des connexions optiques omniprésentes.

Evan Jia