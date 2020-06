Huawei lance la nouvelle série OceanStor Pacific pour le stockage de données de masse

Partagez 2 Partages

Huawei a annoncé le lancement mondial du système de stockage de masse de nouvelle génération – OceanStor Pacific Series. La série fournit des services efficaces, rentables et fiables pour l’IA, le HPC, les vidéos et d’autres scénarios de données de masse en brisant les limites de l’architecture, des services et des performances, et en tirant parti de l’interfonctionnement multi protocole sans compromis, de l’algorithme EC élastique de nouvelle génération, et une série de matériel dédié. Cette série marque une nouvelle norme pour le stockage de données de masse orienté vers l’avenir, aidant les entreprises à libérer pleinement la puissance des données à l’ère intelligente.

Peter Zhou, président de Huawei Data Storage et Intelligent Vision Product Line, a déclaré : “Les données de masse joueront un rôle de plus en plus important dans la transformation numérique de l’entreprise. Aujourd’hui, seulement 2% des données mondiales sont stockées et seulement 10% des données sont en cours de stockage. Les entreprises sont confrontées à une capacité insuffisante, à des silos de données et à une gestion complexe lorsqu’elles traitent des données de masse. Notre série OceanStor Pacific est conçue pour répondre à ces problèmes, établissant une nouvelle référence pour un stockage de données de masse efficace, économique et éternel, et nous aidant à devenir le choix de confiance pour les données de masse. ”

Le stockage Huawei OceanStor a été déployé dans plus de 150 pays pour plus de 12 000 clients dans une variété de secteurs, y compris les opérateurs, les finances, le gouvernement, l’énergie, les soins de santé, la fabrication et les transports. Le stockage Huawei OceanStor est le choix idéal pour les clients du monde entier qui souhaitent stocker et traiter leurs données de service.

Il présente trois avantages :

Efficace : cette série franchit la frontière des services pour implémenter un interfonctionnement sans compromis des fichiers, HDFS et protocoles d’objet, abordant les problèmes de performances et de perte sémantique causés par les passerelles traditionnelles. Dans la R&D de conduite autonome, un système de stockage Huawei rationalise le traitement des données à travers différentes phases. Il n’est pas nécessaire de migrer les données entre plusieurs systèmes de stockage, ce qui améliore l’efficacité de traitement des services de 25% et réduit l’espace de 20%.

Économique : cette série brise les frontières architecturales avec le mode innovant et haute fiabilité vNode ainsi que la technologie EC élastique de nouvelle génération. Il permet une utilisation du disque allant jusqu’à 93%, soit plus de 40% de plus que la moyenne de l’industrie, sans compromettre les performances et la fiabilité. Son tout nouveau nœud à haute densité et grande capacité prend en charge 120 disques dans un espace de 5 U avec une densité de 2,67x par rapport aux serveurs de stockage à usage général et une réduction de l’espace de 62,5%. Les données chaudes, chaudes et froides sont automatiquement hiérarchisées sur SSD, HDD et disques Blu-ray à la demande, ce qui signifie que les données peuvent circuler librement sans intervention.

Perpétuel : la série fournit un mécanisme à quatre niveaux pour les données, les appareils, les systèmes et les solutions afin d’assurer une fiabilité élevée. Sa détection de sous-santé complète et son prétraitement identifient les risques de défaillance avant qu’ils ne surviennent.

La série OceanStor Pacific utilise des mécanismes de DR actifs-actifs et multi-actifs à trois sites pour la DR inter-régions, assurant des services en ligne 24h / 24 et 7j / 7 d’images bancaires, de vidéos en ligne et d’autres applications de production.

Communiqué