HUAWEI MatePad T 8: une tablette polyvalente et abordable

Avec de nombreuses tablettes dotées d’écrans plus grands, il est difficile de trouver un appareil intelligent léger mais portable sans performances limitées. Huawei a toujours continué à innover en matière de tablettes, maintenant ils ont publié le HUAWEI MatePad T8, une tablette qui ne sacrifie pas le flair et la fonction. Plus petit en taille mais tout aussi puissant en performances, son prix est de 399dt – le HUAWEI MatePad T8 s’avère être un choix complet avec un bon rapport qualité-prix pour les familles et plus encore.

Performances solides et longue durée de vie de la batterie pour votre divertissement

Dans sa taille compacte, il contient un processeur octa-core composé de quatre gros cœurs exécutant une base de 2,0 GHz et de quatre cœurs plus petits fonctionnant à 1,5 GHz. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de l’exécution de plusieurs applications en arrière-plan et du retard de votre tablette. Supposons que vous souhaitiez montrer brièvement quelque chose à un client ou que votre enfant souhaite jouer à un petit jeu, vous pouvez toujours faire fonctionner vos documents importants en arrière-plan. Outre un processeur puissant, il contient également une grande batterie de 5100 mAh (valeur typique) qui vous permet de lire 12 heures de lecture de vidéos locales en continu. Et si vous n’avez pas besoin de regarder des vidéos ou d’utiliser des applications à forte consommation d’énergie, cela peut durer jusqu’à 600 heures en veille, ce qui est une bouée de sauvetage si vous ne voulez pas continuer à recharger votre tablette.

Rien que pour vos yeux

Les appareils intelligents étant toujours à notre portée, il est difficile de détourner l’attention d’eux. Parfois, cela peut avoir des effets durables sur nos yeux, tels que la fatigue oculaire, la myopie ou la perturbation de nos habitudes de sommeil en raison de la forte lumière bleue émise. Le HUAWEI MatePad T8 possède un certain nombre de fonctionnalités attentives aux soins oculaires. Pour minimiser l’effet de la lumière bleue, vous avez la possibilité d’ouvrir le mode Eye Comfort. Dans Kids Corner, il dispose de plusieurs fonctionnalités de protection des yeux telles que les alertes de lumière bleue, les alertes de posture et les alertes de route cahoteuse. Il dispose d’un gyroscope et d’algorithmes qui détectent lorsque vous utilisez votre tablette allongée. Lorsque vous utilisez une tablette sur un véhicule en mouvement ou en marchant, elle diffusera des alertes de protection oculaire sur route cahoteuse pour vous assurer que vous l’utilisez dans les bons environnements.

Rester à la maison peut avoir des conséquences néfastes: il est facile pour les enfants d’être curieux et de passer de longues périodes de temps sur une tablette, en particulier avec un écran plus grand adapté aux jeux. Le HUAWEI MatePad T8 s’adresse également aux enfants avec le Kids Corner. Préinstallé avec quatre modules fonctionnels de base: enregistreur, appareil photo, multimédia et peinture pour enfants, le HUAWEI MatePad T8 permet aux enfants de profiter de tous les avantages d’un appareil intelligent tandis que les parents peuvent profiter de la tranquillité d’esprit. Il existe également des contrôles parentaux flexibles, notamment des fonctionnalités de protection des yeux, de gestion du temps, de gestion des applications et de gestion de contenu, qui permettent au parent de choisir quelles applications contournent les restrictions de temps, telles que les applications d’apprentissage en ligne pendant le temps de préparation.

Fonctionnant sur le nouvel EMUI 10, l’interface est colorée avec une palette Morandi en sourdine pour donner une interface minimaliste. Le HUAWEI MatePad T8 dispose également d’un mode sombre, d’un déverrouillage transparent du visage et d’une grande variété d’applications à télécharger depuis l’AppGallery. Que vous recherchiez une tablette pour une utilisation quotidienne, pour que vos enfants regardent des vidéos éducatives ou pour le travail, le HUAWEI MatePad T8 est une tablette familiale qui convient à tout le monde.

Disponible immédiatement à 399dt Seulement, mettez la main sur le HUAWEI MatePad T8 que votre famille pourra utiliser ensemble maintenant.

Communiqué