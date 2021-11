Huawei Seeds for the Future : l’accompagnement des talents TIC, un enjeu plus que jamais stratégique

Partagez 8 Partages

Huawei a organisé la cérémonie annuelle 2021 des programmes Seeds for the Future & ICT Academy en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ce lundi 15 Novembre à l’hôtel Laico de Tunis.

L’événement a réuni le directeur général de Huawei Tunisie, Lin Xingshuo, Wang Qimin Chargé d’Affaires de l’Ambassade de la République Populaire de Chine en Libye, l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, le vice-ministre de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique de la Libye, Saleh Abdullah Hadia lors d’une allocution enregistrée ainsi que le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Tunisie Moncef Boukthir.

La septième édition du programme Seeds for the Future a été marquée par la signature d’un renouvellement de convention de coopération entre Huawei et le ministère tunisien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour la période 2021-2024.

Initié en 2008, Seeds for the Future est le programme RSE phare de Huawei au niveau mondial, adressé aux étudiants et jeunes diplômés dans le domaine des TIC dans plus de 130 pays et régions. Celui-ci a pour objectif de construire un écosystème TIC plus fort, en identifiant et promouvant les jeunes talents dans le domaine de la technologie et de contribuer à leur formation et leur développement professionnel.

Lancé depuis 2015 en Tunisie et pour la première fois en Libye cette année, plus de 40 étudiants libyens et tunisiens ont été sélectionnés pour participer à ce programme de formation durant 7 jours auprès des meilleurs experts internationaux, chinois et tunisiens. Le programme de cette édition a également accordé une attention particulière à un nouveau projet “Tech4Good” qui incite les jeunes à étudier les solutions technologiques possibles aux problèmes sociaux et environnementaux majeurs de la région. Il encourage également les étudiants à renforcer leurs compétences dans le domaine de l’entrepreneuriat social, d’améliorer leurs capacités au niveau de la résolution de problèmes et du leadership par le biais d’un travail d’équipe. Ainsi, les étudiants ont eu l’occasion de découvrir, les halls d’exposition, le campus de Huawei et les plus célèbres sites chinois grâce à des visites virtuelles. Ce fut également l’occasion d’avoir des discussions extrêmement enrichissantes sur divers thèmes liés aux récentes évolutions technologiques.

A l’ouverture de l’événement, l’Ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, a félicité dans son discours le rendement de Huawei à travers le monde et son engagement continu au développement de l’éducation numérique. Il a également encouragé la coopération fructueuse entre la Tunisie et la Chine en matière de technologies, de TIC et de formation des talents en souhaitant d’unir les efforts et porter cette coopération à un niveau beaucoup plus élevé.

De son côté, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Tunisie Moncef Boukthir a souligné que la croissance du pays dépend non seulement de l’adaptation rapide aux transformations numériques mais aussi la nécessité du recours aux jeunes hautement qualifiés dans le domaine des TIC. Il a exprimé son appréciation quant à la contribution de Huawei dans la formation des jeunes et leur développement professionnel.

Pour sa part, M. Saleh Abdullah Hadia, le vice-ministre de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique de la Libye a salué la coopération stratégique entre Huawei et la Libye dans le domaine des TIC à travers les programmes “Seeds for the Future” et “Huawei ICT Academy”. Il a également félicité les étudiants libyens pour leur excellent travail qui honore l’image de la Libye.

Prenant la parole, le directeur général de Huawei Tunisie, Lin Xingshuo a déclaré: “ la Tunisie a réussi à faire de la technologie de l’information et de la communication l’un des principaux axes de sa stratégie de développement en mettant l’accent sur les compétences de jeunes talents.” et d’ajouter : “nous espérons que le fruit du partenariat stratégique entre Huawei Tunisie et les universités tunisiennes par le biais des investissements notamment dans ICT Academy et le programme “Seeds for the Future” porteront d’avantage leurs fruits et créerons plus d’opportunités dans le domaine de l’éducation des jeunes dans le domaine des TIC”.

Enfin, M. Adnane Ben Halima vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée au bureau régional de Huawei Northern Africa a affirmé : “ Seeds for the Future est une excellente opportunité permettant d’améliorer les compétences des jeunes en matière de communication et de stimuler leur esprit d’innovation. Huawei soutient toujours les futurs leaders dans le domaine des TIC en élargissant leurs connaissances à travers des formations autour des sujets divers notamment la 5G, l’intelligence artificielle, internet des objets et la cyber sécurité.

Cette cérémonie annuelle a également été l’occasion de célébrer la clôture de l’année scolaire 2020-2021 en récompensant les TOP Academies, les TOP instructeurs et les TOP étudiants du programme Huawei ICT Academy.

L’événement comprenait les étudiants avec les meilleurs scores dans les certifications Huawei. Ceux des concours Huawei ICT Academy était également présent. Les TOP étudiants de la phase préliminaire du concours Huawei ICT Academy ont été félicités pour leurs grands efforts.

Au fil des ans, Huawei a marqué par son fort engagement à créer un monde intelligent et intégralement connecté par le biais des investissements continus axés sur les jeunes talents afin de procurer aux jeunes passionnés les meilleures opportunités de carrières tout en soutenant leur évolution.

Communiqué