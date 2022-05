Huawei Technologies lance un programme d’appui aux startups tunisiennes

Partagez 2 Partages

Huawei Technologies lance un programme d’appui à l’écosystème des startups en Tunisie, au Maroc et plusieurs autres pays et ce dans l’objectif d’amorcer la transformation numérique sur le continent africain. C’est ce qu’a annoncé le vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa, Adnane Ben Halima lors de la conférence HAS organisée par l’équipementier, mercredi, sous le slogan « Bâtissons ensemble l’avenir numérique de l’Afrique ».

Revenant sur ce nouveau programme – baptisé Spark et dont l’objectif est de promouvoir l’entreprenariat – , il a expliqué que Huawei étudiait encore la population de startups qui bénéficiera de cet appui en collaboration avec Smart Capital et Tunisian Startups. Selon Adnane Ben Halima, la contribution de l’équipementier consiste à mettre à disposition des startups qui ont besoin d’outils digitaux pour se développer, l’écosystème Cloud de l’équipementier avec tout ce qu’il comporte comme services, pour ensuite les soutenir dans leur démarche d’internationalisation.

Il a affirmé que les détails de ce programme seraient communiqués une fois finalisé.

Le vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa a, dans ce même contexte, rappelé les autres programmes lancés par l’équipementier chinois en vue de pousser vers l’avant la transformation digitale en Afrique. Il a évoqué, à titre d’exemple, les initiatives de Huawei telles que la « Huawei ICT Academy » et « Seeds for the future ». Des programmes qui visent, selon Adnane Ben Halima, à transférer un certain savoir-faire sur des technologies nouvelles comme le Cloud, l’Intelligence artificielle, la 5G…

Par le biais de ces programmes, Huawei entend, en effet, former les jeunes compétences aux métiers des technologies de l’information et de la communication et, ainsi, démocratiser les compétences numériques en tissant des partenariats solides avec les universités spécialisées.

C’est dans ce sens que le responsable a souligné la contribution du numérique pour redynamiser l’économie africaine et consolider sa résilience en ces temps difficiles marqués par la pandémie Covid-19. Précisant que le numérique est porteur d’évolution et créateur de richesse, il a ajouté que les différents écosystèmes africains devraient capitaliser sur les solutions qu’offre l’équipementier pour développer des services à forte valeur ajoutée pour l’économie et la société.

Notant l’importance de la connectivité pour réussir tout projet de transformation numérique, Adnane Ben Halima a réitéré la nécessité de conjuguer les efforts et fédérer toutes les industries autour de la transformation numérique, surtout que tous les pays africains peuvent aujourd’hui accéder aux nouvelles technologies dont ils ont besoin.

Nadya Jennene